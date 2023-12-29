國泰取消航班｜東瀛遊曼谷及北京團45人受阻　最長延遲3小時回港

國泰航空今日（29日）凌晨稱，機師因病缺勤較預期多，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班。東瀛遊透露，今日有兩個旅行團合共45人，從泰國曼谷及北京回港受國泰取消航班影響，但經聯絡後獲妥善解決，分別延遲3小時及1.5小時。



由於12月值流感季節，國泰機師因病缺勤較預期多，即日起至元旦有約55個航班被取消。（資料圖片）

即日起至元旦暫定取消55個航班

國泰航空今日凌晨證實，由於12月值流感季節，機師因病缺勤較預期多，為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班。國泰並強調整體營運保持正常，對臨時航班變動致歉。

資料顯示，由即日起至元旦，國泰暫定取消55個航班，主要為亞洲地區的航班，以明日（30日）的數量最多，包括悉尼、墨爾本、德里、新加坡等地。國泰呼籲受影響旅客留意自助訂位管理服務，並表示會盡力安排乘搭下一個航班。

東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片／張浩維攝）

禤國全︰可以同一日返嚟

東瀛遊執行董事禤國全透露，今日已有兩個旅行團的國泰航班被取消，為泰國曼谷及北京抵港的航班，分別有約15名及30名團友，即共45人受影響。他指，今早與國泰保持聯絡後，兩團均獲妥善解決，曼谷團延遲3小時、北京團則延遲1.5小時，團友毋須分開乘坐不同航班抵港。「OK嘅，都可以同一日返嚟，只係遲咗少少啦。」

問到若國泰航空未來持續取消航班，將如何步署。他表示不希望情況變得嚴重，只能見步行步。