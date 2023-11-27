幼稚園結業｜教大幼兒發展中心兩年半後停辦　稱因疫情及人口變化

本港適齡學童人數下跌，接連有幼稚園宣布停辦，香港教育大學幼兒發展中心也踏入結束倒數。校方於日（27日）向家長發出通告表示，將於2024/25學年起分階段停辦，並於2025/26學年結束後正式停止營運，成為第八間停辦學校。中心解釋，停辦原因與三年疫情對中心營運造成打擊，加上本地人口的變化有關。



香港教育大學幼兒發展中心今日（27日）發布通告表示，將於2024/25學年起分階段停辦。（香港教育大學幼兒發展中心網頁）

校方：不希望透過大幅加學費來維持運作

本港適齡學童人數下跌，今年接連有幼稚園宣布停辦。根據教育局早前回應立法會財務委員會審核開支預算的書面答覆中披露，2022/23學年（截至2023年2月）有5間幼稚園停辦，加上九龍塘根德園幼稚園及北角聖保羅堂幼稚園相繼在今年9月及11月宣布將停辦，共計7間幼稚園。

香港教育大學幼兒發展中心今日向家長發布通告表示，將於明年2024/25學年起分階段停辦，並於2025/26學年結束後正式停止營運。校方解釋，三年疫情對中心營運造成打擊，加上本地人口的變化，作為自負盈虧的非牟利私立幼兒中心，不希望透過大幅增加學費來維持運作，加重家長的經濟負擔。

2025/26學年結束後停辦 K1至K3學生可完成畢業

根據通告，中心表示為有序落實分階段停辦的計劃，於2024/25 學年起，將停止招收幼嬰班學生，並於2025/26學年結束後正式停辦。現正就讀的K1、K2 和K3 學生將不受影響，可繼續於中心完成學業，直至畢業。

幼嬰班、幼小班可就讀至 2024/25 學年

對於幼嬰班及幼小班的學生，中心指會提供過渡性安排，讓他們可選擇就讀至2024/25學年完結，以及提供轉校的支援和協助。 在此期間，該將會繼績秉承辦學理念，為學生提供優質教學。學校已正式去函通知教育局上述決定，正聯絡區内的幼稚園了解它們的收生情況，冀為有意轉校的家長提供資訊。

香港教育大學幼兒發展中心於2001年創立，以自負盈虧及非牟利的形式運作及自行發展，並由香港教育大學附屬學校有限公司負責監察。

香港教育大學回覆查詢表示，香港教育大學幼兒發展中心自2001年起創立，藉著發展嶄新的活動及教學模式，以改善教學質素，並為學界發展優質幼兒教育提供參照。有鑑於本地人口的變化，教大正邁向策略發展計劃的新階段，未來將專注以教學法創新、科研發展、人才培訓及教材開發等，繼續為幼兒及家長教育發展作出貢獻。