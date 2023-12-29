入境處青少年領袖團步操奏男兒當入樽等歌曲　中六生畢業後盼加入

入境處今日（29日）舉行入境處青少年領袖團10周年步操，由政務司司長陳國基檢閱，85名成員完成中式步操演練。為配合青少年喜好，有別於正式紀律部隊，步操前特別吹奏兩首日本動漫大熱歌曲，包括《男兒當入樽》片尾曲《直頭世界的盡頭》，及《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》。



陳國基致辭時稱有信心領袖團會貫徹落實《青年發展藍圖》的願景，培育更多青年成為愛國愛港新一代。一名參加計畫的中六女生表示，領袖團教會她堅毅不放棄，有意在日後裝備自己並投身入境處工作。



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陳國基任處長時成立入境處青年領袖

入境處2013年在時任處長、現政務司司長陳國基牽頭下，成立名為「入境處青年領袖」的青少年制服團隊，並在2021年改名為「入境事務處青少年領袖團」，收生對象擴展至中一至中六所有不同年級的中學生。

領袖團今日舉行十周年大步操，由陳國基擔任檢閱官，85名成員完成一段中式步操。有別於正式的紀律部隊，為迎合青少年喜好，步操開始前特別吹奏兩首日本動漫大熱歌曲，包括《男兒當入樽》片尾曲《直頭世界的盡頭》，及《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》。

陳國基：全力以赴培養青年成愛國愛港新一代

陳國基致辭時指，今次是第二次為領袖團檢閱，上一次是在2015年7月以入境處處長身份參與，重申青年是香港的未來、希望和棟樑，亦是維護香港長期繁榮穩定、推動香港融入國家發展大局的重要力量，政府會全力以赴培養廣大青年成為愛國愛港、守法護法、對社會有承擔和貢獻的新一代。

他又說，對未來充滿信心，認為領袖團可繼往開來，貫徹落實《青年發展藍圖》的願景，培育更多青年成為愛國愛港，並且具有抱負、正向思維和世界視野的新一代，為國家強國建設、為香港安定繁榮，作出新的貢獻。

入境事務處處長郭俊峯指領袖團已由2022年底16間學校、417名隊員，增至現時有24間中學參與，共750多名隊員。（歐嘉樂攝）

入境處長郭俊峯：有750多名隊員超越今年KPI要求

入境事務處處長郭俊峯則指，領袖團已由2022年底16間學校、417名隊員，增至現時有24間中學參與，共750多名隊員，參與人數已超越今年施政報告所訂下兩年內的KPI（績效指標），今年會開設大專學生分隊，讓大專隊員加入統籌及協助活動。他強調領袖團培育年輕人愛國愛港是重點之一，未來會爭取更多往大灣區考察交流機會。

中六生、入境事務處青少年領袖團副隊長黃雨萍表示，希望裝備自己，畢業後加入入境處。（歐嘉樂攝）

中六生副隊長：希望大專畢業後加入入境處

中六生、入境事務處青少年領袖團副隊長黃雨萍表示，參加領袖團已有3年，升上大專後也想繼續參加分隊，體驗入境處活動及實習機會，也希望裝備自己，畢業後加入入境處。她稱平時活動需步操、做義工等，記得由英式步操轉中式時，「口令唔習慣，由madam、阿sir變長官」。