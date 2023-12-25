聖誕節｜至少57萬人出境　廣東道午夜前已「散場」　市民憂經濟差

一連三日的聖誕節假期周日平安夜（24日）展開，入境處統計顯示，截至晚上9時有57.6萬人出境，比入境人數多出約25萬人，當中約40萬人經陸路口岸北上深圳。



以往平安夜愈夜愈有氣氛，不過在深夜11時許，中環蘭桂坊行人路已十分鬆動，尖沙咀廣東道人流疏落，被圍封的車路空空如也。有市民指今年很多港人外遊，故尚未倒數聖誕到來，廣東道已人流疏落，擔心香港未來的經濟發展。



暫90萬人次出入境 「淨流出」25萬人

截至晚上9時有57.6萬人出境，比截至下午4時時再多14萬人離港。各有11萬人經羅湖及落馬洲支線管制站出境，為各口岸之冠；有6.7萬人經深圳灣口岸北上，另6.5萬坐高鐵入內地；有7.6萬人經港珠澳大橋前往珠海及澳門。至於經機場離港，則有6.1萬人。

入境方面，截至晚上9時有32.8萬人經各口岸入境，最是經落馬洲支線口岸，其次為羅湖 口岸，經機場及高鐵西九龍來港各約4萬人。

比較出入境人數，截至晚上9時「淨流出」有25萬人。

市民指聖誕氣氛比年少時相差甚遠

至周一（25日）凌晨1時許，港鐵柯士甸、尖沙咀及尖東站出入口重新開放，只餘中環站D1、D2出入口暫時關閉。

在平安夜晚11時許，尖沙咀海傍一帶尚算熱鬧，但廣東道已人流疏落。跟妻子出來閒逛的唐先生表示，自疫情以來，這種情景一直持續，「其實都幾年。」他續說，聖誕氣氛與他年少時已相差甚遠，「以前細個出嚟唔識都會講Merry Christmas，𠵱家行街無。」

問到佳節時鬧市早早便無人，會否擔心香港經濟，他說難言擔心與否，又指現時實體店生意或受影響，但有很多虛擬經濟，且很多事情已可在網上完成，「（香港經濟）未必好似大家諗得咁灰。」

▼12月24日 市民平安夜蘭桂坊迎聖誕▼



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市民料多港人外遊

另一市民彭太相信，由於今年很多港人外遊、留港的人少，才致平安夜尚未倒數聖誕到來，廣東道已人流疏落。她續指，除了這個景象，近年社會有很多變故，也令她擔心香港未來的經濟發展，她未有言明，只是說：「好多因素都有影響緊。」

她也提到，年少時來尖沙咀過聖誕總是人頭湧湧，人流管制很嚴謹，但今年似乎人不多，在海傍時也可以雙向行走。

▼12月24日 平安夜深夜尖沙咀人流感▼

