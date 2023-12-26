聖誕節｜聖誕正日跌至48萬人出境　入境處預計周二回港高峰62.6萬

撰文：余心美
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聖誕連假今日（26日）為最後一天，入境處錄得昨日（25日）總出入境人數連續三天破百萬大關的逾101.8萬人次。同日的入境人數反超前，有53.6萬人次入境，當中近八成（42.7萬人次）為香港居民返港，出境則跌至48.2萬人次。

聖誕正日出境人數是自上周六（23日）以來最低，當中經機場出境的港人減至3.3萬人次，北上港人有近27.4萬人次，兩者是連假以來的最低。

據入境處上周預計，今日作為連假最後一天是入境的高峰期，入境約62.6萬人次。

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昨總出入境101.8萬　港人入境42.7萬

根據入境處數字，昨日（25日）總出境為48.2萬人次，總入境為53.6萬人次，總數為逾101.8萬人次，是連續三日破百萬的數字，入境人數亦是自上周五（冬至）以來反超前於出境人數。其中香港居民出境總數36.2萬人次，入境則為42.7萬人次，港人淨流出大幅減至6.5萬人次。

統計港人淨流出方面，上周五（22日）為16萬人次、上周六（23日）31.3萬人次，昨日為20.3萬人次，過去四天港人淨流出約為74萬人次。

昨日最多人出境的口岸為羅湖的10萬人次、其次是落馬洲支線旳9.3萬人次。機場近5.8萬人次則排第四位，當中有約3.3人次是香港居民，比對前一日（24日），減少近1.1萬人次。

昨日最多人入境的口岸為羅湖的近11.9萬人次、其次是落馬洲支線旳近10.4萬人次。機場的5.8萬人次則排第五位。

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北上南下差距收乍至19.8萬

聖誕長周末至昨天的三日，香港居民北上人數依次為37.3萬人次、約34萬次及27.4萬人次。昨日人數比對前一日（24日）少了6.6萬人次。

內地旅客南下方面，昨日並非內地假期，僅錄得7.6萬人次訪港，較前一日減少4.6萬人次。「北上南下」逆差，縮乍至19.8萬人次。

入境處上周二作出預計，入境高峰期為今日（26日），入境人次約62.6萬。為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處 網頁 ，查看各邊境管制站的繁忙時間。

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