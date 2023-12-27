聖誕節｜長周末四天港人累計逾156萬人次出境　周二入境高峰60萬

聖誕連假昨日（26日）結束，入境處錄得總出入境人數回落至94.6萬人次，這天是回港高峰期，有60.3萬人次入境，當中近八成四（逾50.9萬人次）為香港居民返港，出境則跌至34.3萬人次。



總結聖誕長周末（23至26日）共四天，最多香港居民出境的是上周六（23日）的50.7萬人次，累計逾156.4萬人次；同期最多香港居民入境的是昨天（26日）的逾50.9萬人次，累計138.7萬人次。



經機場出、入境的四天總旅客人數，為逾51.3萬人次。



▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



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昨總出入境94.6萬 港人入境50.9萬

根據入境處數字，昨日（25日）總出境為34.3萬人次，總入境為60.3萬人次，在三天連破百萬人次後見回流，總數錄得94.6萬人次，入境人數連續兩天高於出境人數。其中香港居民出境總數23.7萬人次，入境則為50.9萬人次。

統計港人淨流出方面，上周六（23日）31.3萬人次，周日（24日）為20.3萬人次，本周一（25日）6.5萬人次及昨日（26日）27.3萬人次，過去四天港人淨流出約為85.4萬人次。

昨日最多人出境的口岸為機場的6.3萬人次，當中3.6萬人次為香港居民，比對前一日（25日），減少逾2,900人次。其次出境最多的是羅湖的逾6.2萬人次，第三是落馬洲的近5.6萬人次。

昨日最多人入境的口岸為羅湖的近12.5萬人次、其次是落馬洲支線旳近10.6萬人次。機場的7.2萬人次排第五位。

▼12月25日 聖誕節酒店訂房未滿▼



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北上南下差距收乍至10.2萬

聖誕長周末至昨天的四日，香港居民北上人數依次為37.3萬人次、約34萬次、27.4萬人及16.4萬人次。昨日人數比對前一日（25日）少了10.9萬人次。

內地旅客南下方面，昨日並非內地假期，僅錄得6.2萬人次訪港，較前一日減少1.3萬人次。「北上南下」逆差，縮乍至10.2萬人次。

周二回港高峰 各口岸60.3萬人入境

入境處上周二作出預計，入境高峰期為昨日（26日），入境人次約62.6萬，最終數字為60.3萬人次。