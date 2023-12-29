聯合醫院擴建工程爆工業意外　承建商無報告　醫管局報警

無綫電視《東張西望》在昨日（28日）報道，一名聯合醫院工地紮鐵工人在12月20日工作期間發生嚴重工業意外，尾龍骨斷裂、肺部受傷嚴重，惟意外發生時，工程公司沒有即時報警。醫管局今日（29日）表示，從傳媒報道得悉事件，已即時責成有關承建商徹查及提交詳細報告，同時要求承建商解釋，為何在事發後未有按既定程序向醫管局及基督教聯合醫院詳細通報事件。



翻查資料，聯合醫院現時正進行第二期主要工程翻新，而該承建商為利基-現代建設聯營（build king – hyundai joint venture）。聯營承建商之一build king，過往涉及多宗工業意外，包括母嬰健康院閘門倒塌命案及將藍隧道吊運工人遭工字鐵壓斃等。



醫管局下令承建商暫停地盤內重型建築工序

醫管局公布，昨晚從傳媒報道得悉，一名受僱於基督教聯合醫院擴建工程承建商的地盤工人，12月20日工作期間發生意外受傷入院。醫管局在得悉事件後，已即時責成有關承建商徹查及提交詳細報告，同時要求承建商解釋，為何在事發後未有按既定程序向醫管局及基督教聯合醫院詳細通報事件；醫管局並下令承建商暫停該地盤涉事範圍內的重型建築工序，包括吊運重物工序，直至採取有效安全措施，確保地盤工人的安全。

責成承建商嚴肅跟進 63歲工人情況穩定

醫管局十分關注事件，已責成承建商嚴肅跟進，亦已就事件報警，會全力配合警方及勞工處的調查。至於受傷的63歲工人，現正於伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。醫管局向該工人及其家屬致以慰問，會繼續為他們提供適切協助。

翻查資料，聯合醫院現時正進行第二期主要工程翻新，而該承建商為利基-現代建設聯營（build king – hyundai joint venture）。據立法會文件顯示，「基督教聯合醫院擴建計劃 - 主要工程 (上層結構及翻新工程）」涉款163億元，當中基督教聯合醫務協會承擔的港幣1億元款項。

值得注意的是，相關承建商在7月時在聯合醫院混凝土澆置工程期間亦曾發生事故，令混凝土流出模板圍封範圍並損毀醫院牙科及口腔頜面外科一個相鄰的診症室的玻璃窗。聯營承建商之一build king，過往涉及多宗工業意外，包括母嬰健康院閘門倒塌命案及將藍隧道吊運工人遭工字鐵壓斃等。