聯合醫院有遺體移送殮房期間撞損頭部　院方認外判員工工作不當

《香港01》收到報料，指觀塘基督教聯合醫院有外判工人在搬運病人遺體到殮房期間，因人為失誤，令遺體從高處跌下，致頭部受損。聯合醫院回覆指，本周三（15日）確有承辦商外判員工運送病人遺體到殮房期間，因未有固定好遺體，在搬運期間碰撞到運送車車架，但遺體沒有墮地，而醫生檢查遺體後，發現遺體頭部有一處碰撞痕跡，經處理後才移送至殮房。



院方表示，已聯絡家屬詳細解釋事件經過及妥善處理病人遺體的安排，並向家屬致歉，亦已隨即透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並要求外判商加強員工培訓，審慎處理遺體運送過程。



基督教聯合醫院本周三（15日）有承辦商外判員工運送病人遺體到殮房期間，因未有固定好遺體，在搬運期間碰撞到運送車車架，導致死者頭部有一處碰撞痕跡。（資料圖片）

報料人與院方資料有出入 惟無互相排斥

根據報料人向《香港01》提供資料，本周三聯合醫院有外判工人在搬運病人遺體到殮房期間，因人為失誤，遺體因而從高處跌下，致頭部受損。

不過聯合醫院回覆指，在當晚有外判承辦商的員工在搬運一具病人遺體到殮房遺體冷藏櫃時，未有固定好遺體，在搬運期間碰撞到運送車車架，但遺體並沒有墮地。

醫生檢查遺體發現頭部有碰撞痕跡 院方向家屬致歉

院方指，接報後隨即安排醫生檢查遺體，發現遺體頭部有一處碰撞痕跡，在醫生處理該碰撞痕跡後，遺體移送至殮房貯存。

院方稱十分關注事件，醫護人員及病人關係組已聯絡家屬詳細解釋事件經過、及妥善處理病人遺體的安排，並向家屬致歉。

院方要求外判商加強員工培訓

院方表示，亦已隨即透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並要求外判商加強員工培訓，審慎處理遺體運送過程。院方指醫管局有既定指引督導員工，包括外判承辦商員工，小心運送、處理、存放病人遺體，並必須以「尊重先人」大原則處理遺體。