梅艷芳逝世｜文化博物館「梅姐古典巴士」　疑遭市民投訴取消展出

梅艷芳｜今日是巨星梅艷芳逝世20週年忌辰，康文署原定舉行一個關於梅艷芳的紀念展覽，並聯同電影海報設計師阮大勇之子阮繼增合作，在古典巴士裱上梅艷芳紀念廣告，並在文化博物館展出。



不過，阮繼增昨晚（29日）於其facebook透露指，接獲當局通知，因收到市民投訴，該古典巴士不能在文化博物館擺放，但未有詳述投訴內容，不少網民都感到可惜。《香港01》正向康文署查詢。



阮繼增在fb指，臨時接獲通知指展出取消。（阮繼增的藝術旅程 Jimmy Yuen's Art Journey＠fb）

今日是梅艷芳二十周年忌辰，為紀念這位一代巨星，康文署早前透露，會安排一輛特別設計的梅艷芳古董巴士，於今日兩日，以及明年1月1日、13日及14日停泊於博物館停車場供參觀者拍照打卡留念。

阮繼增指，臨時接獲通知指展出取消。（阮繼增的藝術旅程 Jimmy Yuen's Art Journey＠fb）

不過，有份參與巴士設計的阮繼增，昨晚就在社交媒體透露指，「剛收到通知，原定於文化博物館展出的梅姐古典巴士，因接獲市民投訴，不予在博物館擺放，敬請留意。」

網民：唔係今日第一日咩，未開始就投訴

雖然他並未透露投訴內容，不過不少網民都對此感可惜，「想問吓遲啲有冇機會喺其他地方展出？」部分人又對有人作出投訴感不滿：「究竟搞咩啊？唔係今日第一日咩，未開始就投訴！」

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文化博物館職員證已取消展出

記者以市民身份致電文化博物館，職員指紀念巴士的展出今日已取消，但「未知咩事」。《香港01》正就事件向康文署查詢。