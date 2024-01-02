耳念珠菌｜公院帶菌個案按年急增逾兩倍　專家促盡量隔離免蔓延

「慘過坐監，坐監都有得可以活動下。」72歲的煥叔（化名）早前因跌倒被送進伊院，因而被耳念珠菌盯上，在醫院外出走動等統統有限制，更難尋找合適院舍。煥叔個案並非獨例，不少病人因入住公立醫院而成為多重耐藥性真菌/細菌者，而大大影響生活，2023年公立醫院帶有耳念珠菌個案約350宗，比2022年逾2倍。



社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫管局一邊廂指帶有耳念珠菌的患者對公眾健康不會構成危險，惟另一邊廂衞生防護中心又要求院舍為相關人士做感染控制措施，造法有矛盾，令人無所適從。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，公院因空間及工作量問題，有耳念珠菌爆發無可避免，建議可能要從根源入手減少高風險地方如深切治療部及內科的住院病人。他又指，現時耳念珠菌的爆發仍屬可控制範圍，只在局部部分醫院爆發，故認為本港仍需「盡做」以免個案繼續蕞延。



耳念珠菌。 （醫管局提供）

耳念珠菌2019年首現香港 至今醫管局檢測個案逾600宗

耳念珠菌是一種新發現的多重耐藥性細菌，於2009年首次在日本一名患者的外耳道中發現並分離，感染大多與醫護環境相關。雖然耳念珠菌可於患者身上繁殖數月而不引起症狀並在環境中持續存活，但它可能會引起致命嚴重感染。

香港自2019年出現首宗海外輸入耳念珠菌個案，耳念珠菌帶菌個案在公院蔓延，至去年10月底單是醫管局已檢測到超過600宗耳念珠菌帶菌個案，以2023年為例就有約350宗，當中近半為院內傳播個案，集中在九龍中聯網醫院。

多間院舍過去曾爆發過耳念珠菌群組，衞生防護中心指出，由首次發現個案至2023年9月，有8個群組發生在安老院舍影響67人，餘下3宗為散發個案。另外，衞生防護中心亦在2021年錄得6宗安老院舍產碳青霉烯酶腸道桿菌及1宗安老院舍耐碳青黴烯鮑氏不動桿菌爆發個案；而在2022年則錄得1宗安老院舍多重耐藥性鮑氏不動桿菌及1宗殘疾人士院舍產碳青霉烯酶腸道桿菌爆發個案。

帶菌前是「活躍分子」 帶菌後「慘過坐監」

冰冷數字背後影響卻為病人帶來不少的麻煩，煥叔帶了耳念珠菌，在醫院外出走動等統統有限制，更因而難尋找合適院舍。其姪女阿媚（化名）對叔叔因入院反而帶上耳念珠菌大感無奈，慨嘆以往叔叔是個活躍分子，如普通老人家般喜歡飲茶買餸，現時卻不可以外出房間半步，「慘過坐監，坐監都有得可以活動下。」

她亦批評，醫護一開始未有提及過叔叔感染耳念珠菌，只簡單說要有感染控制措施，直至出院住院舍才獲悉其感染耳念珠菌，而醫護即使在後來有安排見面解釋耳念珠菌的資訊，惟只是簡單給予兩張有關耳念珠菌的病人須知及抗藥性的資料，網上的資料反而更詳盡。

煥叔並非單一個案，不少病人因入住公立醫院感染了多重耐藥性細菌而大大影響生活。感染及傳染病科專科林緯遜醫生透露，亦曾有一名腎病病人因在公立醫院被另一隻抗藥細菌產碳青霉烯酶腸道桿菌（CPE）盯上，無法再去私院洗血，而另一邊廂公院卻沒有提供洗血服務，令該名病人如「半天吊」。

彭鴻昌認為，雖然醫管局一邊廂指帶有耳念珠菌的患者對公眾健康不會構成危險，惟另一邊廂衞生防護中心又要求院舍為相關人士做感染控制措施，造法有矛盾，令人無所適從。（資料圖片／盧翊銘攝）

社協稱要求院舍為作感染控制措施與出院指引有矛盾

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，雖然醫管局一邊廂指帶有耳念珠菌的患者對公眾健康不會構成危險，惟另一邊廂衞生防護中心又要求院舍為相關人士做感染控制措施，造法有矛盾，令人無所適從。他續指，耳念珠菌爆發背後帶來的是一連串病人復康，甚至是經濟的問題，故認為應由源頭缺起，做足感染控制措施以減少傳播予病人。

醫管局回覆指，九龍醫院的醫護人員每星期均有與家屬溝通、報告病人最新情況，以及跟進尋找院舍的進度，亦有與家屬會面詳細解釋病人情況和耳念珠菌治療方法外。局方又指，現時各公立醫院會採取風險為本的策略，主動為有較高風險的住院病人安排耳念珠菌篩查，並一直關注耳念珠菌的情況，制定相關的感染控制指引，以減低院內傳播的風險。

感染及傳染病專科醫生林緯遜認同，醫管局已做了不少感染控制措施和篩查，惟始終公院因空間及工作量問題，有耳念珠菌爆發亦是無可避免。（資料圖片／廖雁雄攝）

林緯遜認同，醫管局已做了不少感染控制措施和篩查，惟始終公院因環境擠迫及工作量問題，有耳念珠菌爆發亦是無可避免，建議可能要從根源入手減少高風險地方如深切治療部及內科的住院病人，「不過講就容易，做一定困難。」

過往有不少多重耐藥性細菌一開始傳入時都會採取嚴謹的防感染措施，惟隨著個案增多至無法控制時其隔離措施則開始逐步放寬。林緯遜認為，隨著個案愈來愈多至無法控制時，放棄隔離措施亦是無可奈可，但現時耳念珠菌的爆發仍屬可控制範圍，只局部在部份醫院爆發，故認為本港仍需「盡做」以免個案繼續蔓延，「你話佢係咪唔危險呢？我都有見過有個案感染咗之後好嚴重。」

衞生防護中心回覆查詢時指，中心會參考美國疾病預防及控制中心、英國衞生安全局、歐洲疾病控制中心等的相關建議，為安老院舍制定應對多重耐藥性微生物的感染控制措施，預防多重耐藥性微生物院舍傳播。衞生防護中心會繼續檢視最新的科學證據，適時更新相關指引，以預防多重耐藥性微生物在院舍內散播。