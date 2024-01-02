帶耳念珠菌老翁被要求出院　苦尋院舍三月無果如人球　家屬盼支援

近年不時有公立醫院爆發耳念珠菌個案組群，72歲的煥叔（化名）早前因跌倒被送進伊院，卻懷疑在院內感染耳念珠菌，出院之時因仍帶有耳念珠菌而在入住院舍處處碰壁，苦尋近三個月無果猶如人球，更有院舍明言「話唔做𠵱啲院友。」



安老服務協會委員李輝認為，院舍隔離環境一定比醫院差，明白有院舍會因自身考慮而不希望接收相關患者，以免耳念珠菌在院舍爆發，冀醫院採取更嚴謹出院要求。



醫管局就指，有對耳念珠菌進行風險為本出院篩查，對於可康復出院但仍然帶菌院舍人士，醫生會在病人出院時處方為期三個月的除菌療程。社署回覆查詢時指，會繼續留意安老院出現多重抗藥性菌個案的情況，協助院舍實施有效的感染控制措施。



煥叔姪女阿媚（化名）希望安排叔叔入住院舍，豈料卻因煥叔仍帶有耳念珠菌而處處碰壁。（呂穎姍攝）

跌倒被送伊院 病房前後37人帶菌

「佢好想出院，好想離開間房。」煥叔的姪女阿媚（化名）道。72歲的煥叔在八月底因跌倒而被送進伊院神經外科病房加護病房，沒想到反因入院而帶菌。他所住的神經外科病房加護病房正爆發耳念珠菌，前後至少37人帶菌，煥叔為其中一人，自此耳念珠菌就一直在其身體共存，即使獲處方多種藥物治療仍除不走。

煥叔其後獲安排轉至九龍醫院，在10月初獲通知可以出院。由於煥叔跌倒時曾撞到腦部，難以自理生活，阿媚希望安排其入住院舍，卻因煥叔仍帶有耳念珠菌而處處碰壁。

大部份院舍拒收 願意接收亦須多付兩成費用

她透露，過去三個月聯絡過多間院舍，惟大部份卻均因煥叔帶菌而拒絕「話唔做𠵱啲院友」，即使有院舍願意接收，亦需要多收兩成的費用以應衞生防護中心要求，安排煥叔入住獨立房間。

看到叔叔意志消沉感心痛 盼當局提供金錢及情緒支援

阿媚曾向醫護反映煥叔找院舍有困擾，希望可以等煥叔不再帶菌才出院，但獲告知不需要擔心，又透露煥叔入住的樓層整層均為帶有耳念珠菌患者，「無得話等你好返，係每星期都打比你叫你走。」她續指，看到煥叔意志消沉亦很心痛，亦希望可以幫他盡快找到院舍，惟選擇卻很少，冀社署可以提供更多金錢及情緒上的支援。

社協彭鴻昌倡考慮向感染細菌病人提供資助

協助個案的社區組織協會幹事彭鴻昌亦認同，隨著醫院愈來愈多宗耳念珠菌爆發，社署有需要檢討現時對院舍的支援，如考慮是否直接向在院內感染細菌的病人提供資助金額。

安老事務委員會委員、元朗基德泰衡護老院院長李輝。（資料圖片／蘇煒然攝）

翻查資料，醫管局現時的指引對帶耳念珠菌的病人，只需臨床情況有改善，不一定要等清除全部細菌仍可出院。

帶耳念珠菌病人可出院 安老服務協會稱對院舍帶來風險

安老服務協會委員李輝認為，此帶院舍造成一定的風險，因院舍的隔離環境一定比醫院差，故明白有院舍會因自身考慮而不希望接收相關患者，以免耳念珠菌在院舍爆發，而遭其他院友的家屬問責，「醫院都會咁爆法，院舍就更加危險。」她認為醫院對要出院入住院舍的病人，應該要採取更嚴謹的出院要求。

衞生防護中心與社署為院舍員工提供培訓

醫管局指，局方有對耳念珠菌進行風險為本的出院篩查，對於可康復出院但仍然帶菌的院舍人士，醫生會在病人出院時處方為期三個月的除菌療程，而出院後亦會繼續跟進病人的情況及提供合適的支援。衞生署亦補充，明白帶有耳念珠菌的院友返回安老院舍的數目亦隨之而增多，加添了在安老院舍感染控制的壓力，衞生防護中心已與社署聯合為各安老院舍員工提供如何管理耳念珠菌帶菌的培訓。

社署：會繼續助院舍實施有效的感染控制措施

社署回覆查詢時指，社署有向照顧受感染或帶有特定多重抗藥性菌住客的院舍發放津貼，撥款以實報實銷原則發放，社署會繼續留意安老院出現多重抗藥性菌個案的情況，協助院舍實施有效的感染控制措施，以保障住客及員工的健康。