國泰航班｜今日至少16班機取消　主要涉及北京、曼谷、澳洲航線

聖誕節連除夕元旦長假期，不少港人經機場外遊或回港探親。不過，國泰航空因機師缺勤連日有多個航班取消，根機管局顯示，今日（31日）至少有16班國泰機要取消，當中10班為抵港航班，涉及悉尼、新加坡、德里、曼谷、北京及上海；6個離港航班則涉及曼谷、北京、上海、仁川及墨爾本。



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國泰航空早前公布，由於機師因病缺勤較預期為多，為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班，由12月29日到元旦（1月1日）期間，國泰暫定55個航班取消，主要是亞洲地區的航班。

取消的抵港航班：



04:25 CX 138 出發地：悉尼

05:20 CX 714 出發地：新加坡

06:15 CX 698 出發地：德里

09:10 CX 694 出發地：德里

11:15 CX 345 出發地：北京／首都

11:25 CX 361 出發地：上海／浦東

15:00 CX 501 出發地：東京／成田

15:30 CX 750 出發地：曼谷

17:10 CX 162 出發地：悉尼

20:35 CX 331 出發地：北京／首都

取消的離港航班：



08:30 CX 705 目的地：曼谷

12:00 CX 332 目的地：北京／首都

15:05 CX 635 目的地：新加坡

16:40 CX 416 目的地：首爾／仁川

19:05 CX 135 目的地：墨爾本

19:20 CX 362 目的地：上海／浦東