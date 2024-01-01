國泰除夕晚香港飛印度客機　一名乘客不適　接近跨年時緊急降曼谷

全球歡送2023年、迎接2024年之際，國泰航班一班由香港飛往印度孟買的CX663客機，在接近跨年一刻，緊急改飛泰國曼谷素瓦那普（Suvarnabhumi）機場。根據追蹤網站Flightradar顯示，降落時為香港時間11時許、接近12時左右，並在香港時間1月1日凌晨12時55分左右重新起飛，乘客意外在泰國機場迎接新年。



國泰回應指，涉事客機因機上一位乘客的醫療情況，故需中途轉飛曼谷安排該乘客下機接受診治，航機在當地停留約一小時後已重新啟程。



國泰航空宣布，明日將復飛往返香港至新千歲機場航班。（資料圖片）

國泰CX663客機由香港時間昨晚（12月31日）8時14分在香港國際機場起飛，原預料當地時間1月1日凌晨零時15分左右到達，全程約需時6小時35分。

按原定飛行計劃，航班在香港機場起飛後，會沿南海上空飛行，並先後穿過越南及泰國等，進入安達曼海域，並越過孟加拉灣，到達印度上並飛到孟買。

曼谷素瓦那普國際機場：Thai Airways 777-300ER at Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK), Amphoe Bang Phli, Thailand. Published on September 18, 2023. （Kylle Pangan/ Unsplash）

全客機乘客機場跑道上「歡度新年」

不過，根據航班追蹤網站Flightradar顯示，昨晚起飛的CX663航班，起飛後兩個多小時後、即香港時間約晚上11時，航班飛至泰國曼谷上空後，突然偏離原來計劃航線，並在上空盤旋約15分鐘後，緊急飛往素瓦那普機場降落，降落時間約為香港時間11時許、接近12時，最終機場跑道上「歡度新年」，逗留約一小時、約凌晨12時55分左右再度起飛。

國泰航班除夕晚一班由香港飛往印度孟買的CX663客機，緊急改飛泰國曼谷機場。（flightradar網站截圖）

國泰：當地停留約一小時後重新啟程

國泰航空回應指，涉事客機因機上一位乘客的醫療情況，需中途轉飛曼谷安排該乘客下機接受診治。國泰稱，一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，航機於當地停留約一小時後重新啟程，並於今日凌晨約2時30分安全抵達孟買。