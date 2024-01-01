內地旅客滯留｜大批乘客未能過境大混亂　鄧炳強：跨部門進行檢討

除夕跨年倒數煙花音樂匯演吸引47.9萬人在維港兩岸圍觀，昨日（31日）近20萬內地旅客訪港，當中大批是專程來看煙花倒數，但熱鬧過後，部分內地旅客在太子直通巴士站和上水港鐵站欲前往唯一24小時通關的皇崗口岸，但一時太多簌客出現造成樽頸，以致大批旅客滯留街頭和港鐵站，等候內地口岸開關。

保安局局長鄧炳強今日（1日）表示，會就昨日情況作跨部門檢討，下一步會與內地相關部門檢視關口會否需要延長開放。

新界北立法會議員劉國勳建議，與內地關口配合延長羅湖和落馬洲的通關時間至凌晨2時，在類似節慶活動後方便旅客過關。



鄧炳強今日巡視沙頭角第二階段開放計劃的運作後，回應今日凌晨大批內地旅客滯留情況。他指，會就昨日情況作跨部門檢討，現時已有24小時過境的關口，下一步會與內地相關部門檢視關口會否需要延長開放。

出席同一場合的劉國勳表示，如果昨日剛完了倒數煙花，內地旅客要趕去上水或羅湖口岸，如果能延長過境時間到凌晨2時，是夠時間讓他們過關。他建議在深圳灣、香園圍／蓮塘開設24小時通關，以便本港的東面、中間及西面各有全日能過境的口岸方便旅客。

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新民黨新界東北立法會議員李梓敬就發文批評，交通當局無視早在11月中環海濱大型演唱會後疏散人潮的情況，原本應完全可以掌握狀況，結果內地旅客徹夜通宵在上水等候，巴士公司不願加派巴士疏散乘客，傷害香港形象，情況絕對不可接受。他要求當局，加快處理年三十晚及年初二煙花匯演之後，羅湖口岸鐵路及通關服務能否臨時提供通宵服務，避免旅客滯留。