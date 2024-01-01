國泰取消航班　東瀛遊禤國全稱兩團旅客受影響　翌日獲安排轉機

撰文：郭梓謙
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國泰上周五（29日）宣布，由於機師因流感缺勤數字比預期高，遂取消29日至1日期間逾70班航班。旅行社東瀛遊執行董事禤國全今早（1日）接受港台節目訪問時表示，自己與一批團友受影響，但翌日已獲安排轉機；目前亦沒有農曆新年的旅行團因航班而受影響。他稱，旅行社角色確實較被動，但對國泰仍具信心。

國泰上周五（29日）取消29日至1日期間、逾70班航班。（資料圖片／余俊亮攝）

禤國全指，旅行社只有兩團旅客受影響，其中一班是預計早上8分45分從泰國返港，旅行社與部分旅客於前一天接獲通知，並被安排登上同日其他國泰航班。

而另外一班則為中午12時45分，他與30名團友原定由哈爾濱轉抵北京，再乘搭國泰航班返港。他又表示，前一天晚上8時收到通知，當時旅行社已聯絡其他航空公司，最壞情況可能需要延後返港，但在翌日早上10時30分收到通知可於當天轉機，形容團友原本感到不便，但得知消息後就變得好雀躍。

國泰上周五（29日）指，由於12月流感高峰期，令機師缺勤情況比預期嚴重。（廖雁雄攝）

禤國全：旅行社角色被動

對於坊間指今次國泰取消大量航班，或會影響香港聲譽，禤國全就認為事件只對國泰本身有影響，而非香港或旅遊業；他亦認為旅行社的角色比較被動。

而國泰在人手短缺下，禤國全就認為雖然拖長了航空業運力恢復時間，但事件可以理解。他相信，國泰汲取今次經驗後，會調整航班密度與機師工時；而目前旅行社亦未有收到國泰指，會有農曆新年的航班被取消，故未有過於擔心。

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