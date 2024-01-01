內地客滯留｜運輸署早要求太子直通巴加班　文體局統籌農曆年安排

就今日（1日）凌晨大批內地旅客觀賞於煙花倒數後，滯留太子直通巴士站和上水港鐵站，造成大混亂，保安局局長鄧炳強早上回應稱，會進行跨部門檢討。

運輸署發言人下午表示，早已預計有不少旅客需要在凌晨返回內地，已要求服務營辦商加車和加班，對於仍有旅客需要長時間輪候表示關注。凌晨唯一過境的皇崗口岸，車流一度伸延至新田公路，即使加車仍需旅客輪候。

署方表示，會就事件與相關部門及各服務營辦商檢視及跟進，以期為跨境旅客提供更適切的服務安排。

文化體育及旅遊局亦表示，就農曆新年的安排，將召開跨部門會議作統籌。



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截至昨晚（31日）訪港旅客的數字為22.3萬，創2023年的單日最高。旅發局相除五年後於昨晚除夕夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，維港兩岸有超過47.9萬人觀看。

​運輸署發言人表示，由於預計會有不少旅客在凌晨除夕煙花音樂匯演圓滿結束後乘車返回內地，服務營辦商早已根據運輸署建議增加車輛數目，例如安排將太子線的服務由每15分鐘一班增至每10分鐘一班，以處理過境旅客通宵返回內地的需求。

運輸署對於有過境旅客需長時間輪候跨境表示關注，並會檢視情況並作出跟進。該署又稱，一直密切留意凌晨後各區的交通情況，並與本地及跨境交通服務營辦商保持聯繫，以期盡快疏導本地市民及跨境旅客。

發言人稱，惟由於凌晨後港深之間只有皇崗口岸維持客檢服務，而出境旅客比預期為多，皇崗口岸車流一度伸延至新田公路，故跨境巴士營辦商即使已加派車輛，仍出現旅客需要較長時間在市區輪候跨境巴士的情況。

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運輸署會就事件與相關部門及各服務營辦商檢視及跟進，以期為跨境旅客提供更適切的服務安排。

文化體育及旅遊局發言人表示，會透過運輸署跟各交通營運商檢視情況，務求令旅客有良好的體驗。局方會就農曆新年的安排，將召開跨部門會議作統籌。