內地客滯留｜李慧琼稱有信心延長鐵路口岸時間　農曆新年可落實

撰文：郭梓謙
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2023除夕倒數煙花匯演完結後，大批內地旅客滯港。全國人大常委李慧琼今早（2日）接受港台訪問時指，已約見保安局局長鄧炳強，商討延長鐵路服務時間及增加多個24小時陸路關口，她又說延長部分口岸服務時間，有信心可於農曆新期間落實。立法會議員田北辰亦建議，可於節日期間延長關口鐵路服務時間與通關時間，以及加開蓮塘、深圳灣口岸作24小時過關口岸。

李慧琼稱已約見保安局，爭取新年延長關口鐵路關口服務。（資料圖片／盧翊銘攝）

臨近農曆新年，預料再次有大批旅客訪港。李慧琼表示，考慮羅湖、落馬洲口岸使用量大，相當受旅客旅歡迎，會爭取中央支持長假期延長鐵路口岸服務時間，她又說延長部分口岸服務時間，有信心可於農曆新期間落實。

同時，她希望與港鐵部門、海關商討，將東鐵收車時間由12時延長至凌晨2時，以及預早準備每日維修時間，有望可在新年期間延長鐵路關口惠及內地旅客。

滯留事件證關口疏導能力不足

李慧琼指，今次事件對本港形象並不理想，但「經一事，長一智」，而能否亡羊補牢則視乎後續如何補救。目前不論港人北上抑或內地旅客南下均相當方便，加上各地消費模式已改變，以網購為主；令兩地人不必再以過夜，除夕當天大部分沒有選擇過夜的旅客，往返兩地可能僅需一小時，不會只來港一次，正反映現時關口的疏導能力不足。

她續表示，已經約見保安局局長鄧炳強，商討延長鐵路服務時間，以及增加香園圍、深圳灣作24小時陸路關口的方案；她又再次建議政府效法澳門，讓關口實行「合作查檢、一次放行」，減省內地旅客訪港的手續，真正實現大灣區的一小時生活圈。

田北辰：僅陸路巴士疏導內地旅客不合理

實政圓桌立法會議員田北辰接受同一節目訪問時，斥責只以陸路巴士疏導內地旅客完全不合理；他同時質疑，為何除夕當天安排本地鐵路通宵行駛，但通往羅湖、落馬洲口岸的鐵路卻非通宵服務，建議可於節日期間延長關口鐵路服務時間與通關時間，以及加開蓮塘、深圳灣口岸作24小時過關口岸。

實政圓桌立法會議員田北辰斥責只以陸路巴士疏導內地旅客完全不合理；他又質疑，為何除夕當天安排本地鐵路通宵行駛，但通往羅湖、落馬洲口岸的鐵路卻非通宵服務（資料圖片）
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