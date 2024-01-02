內地客滯留｜李慧琼稱有信心延長鐵路口岸時間　農曆新年可落實

2023除夕倒數煙花匯演完結後，大批內地旅客滯港。全國人大常委李慧琼今早（2日）接受港台訪問時指，已約見保安局局長鄧炳強，商討延長鐵路服務時間及增加多個24小時陸路關口，她又說延長部分口岸服務時間，有信心可於農曆新期間落實。立法會議員田北辰亦建議，可於節日期間延長關口鐵路服務時間與通關時間，以及加開蓮塘、深圳灣口岸作24小時過關口岸。



李慧琼稱已約見保安局，爭取新年延長關口鐵路關口服務。（資料圖片／盧翊銘攝）

臨近農曆新年，預料再次有大批旅客訪港。李慧琼表示，考慮羅湖、落馬洲口岸使用量大，相當受旅客旅歡迎，會爭取中央支持長假期延長鐵路口岸服務時間，她又說延長部分口岸服務時間，有信心可於農曆新期間落實。

同時，她希望與港鐵部門、海關商討，將東鐵收車時間由12時延長至凌晨2時，以及預早準備每日維修時間，有望可在新年期間延長鐵路關口惠及內地旅客。

滯留事件證關口疏導能力不足

李慧琼指，今次事件對本港形象並不理想，但「經一事，長一智」，而能否亡羊補牢則視乎後續如何補救。目前不論港人北上抑或內地旅客南下均相當方便，加上各地消費模式已改變，以網購為主；令兩地人不必再以過夜，除夕當天大部分沒有選擇過夜的旅客，往返兩地可能僅需一小時，不會只來港一次，正反映現時關口的疏導能力不足。

她續表示，已經約見保安局局長鄧炳強，商討延長鐵路服務時間，以及增加香園圍、深圳灣作24小時陸路關口的方案；她又再次建議政府效法澳門，讓關口實行「合作查檢、一次放行」，減省內地旅客訪港的手續，真正實現大灣區的一小時生活圈。

田北辰：僅陸路巴士疏導內地旅客不合理

實政圓桌立法會議員田北辰接受同一節目訪問時，斥責只以陸路巴士疏導內地旅客完全不合理；他同時質疑，為何除夕當天安排本地鐵路通宵行駛，但通往羅湖、落馬洲口岸的鐵路卻非通宵服務，建議可於節日期間延長關口鐵路服務時間與通關時間，以及加開蓮塘、深圳灣口岸作24小時過關口岸。