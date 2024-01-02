內地客滯留｜運輸署稱考慮於皇崗口岸　設巴士專用線避免大塞車

2023除夕倒數煙花匯演完結後，大批內地旅客滯港，各個直通巴士站、東鐵線港鐵站都有不少人「打地鋪」等待東鐵頭班車開出。運輸署首席運輸主任王伯健今早接受港台訪問時指，當天一直有關注出入境數字，並在中午通知直通巴營辦商加強服務，惟出境人數仍比預期更高，皇崗口岸出現塞車，並倒灌至公路釀成今次事件。當局指，將會審視是否需在皇崗增設巴士專用行車線，避免再現大塞車。



運輸署稱已與營運商聯繫

王伯健稱，當局在大時大節一向會與直通巴營運商聯繫，雙方都有一個通訊群組發放資訊；而除夕當天，當局一直關注入境處各個口岸的出入境數字，並派員觀察人流，最終在中午通知直通巴營辦商需加強服務。

直至1月1日凌晨3時前，直通巴士班次仍然頻密；惟在凌晨2時起，皇崗口岸開始堵塞，車龍塞在口岸前的新深路，甚至一度倒灌到新田公路，令已開出的直通巴士無法返回市區接載乘客。

營運商已投入所有資源 無法再增服務

他續表示，對比平日該口岸來回人次只有約3萬人，即使在繁忙日子也只會升到3至4萬人次，但元旦日凌晨12時至早上6時的時段，已錄得2萬6千人北行，大批私家車同樣塞於口岸；而以他理解，營運商已投入所有資源，無法再增加服務。

業界：原預計可加至10內分鐘一班 惟口岸嚴重塞車

港粵直通巴士協會秘書長張劍平接受同一節目訪問時就表示，每次煙花匯演與演唱會等節目都有作準備，除夕當天亦有與運輸署積極溝通，雙方均得知會比平時客流量更高；故在凌晨時段增加了3成服務，本打算將平日每次15至20分鐘的班次，加快至5至10分鐘一班。

但張劍平其後表示，由於皇崗口岸目前只有臨時設施，難以處理大量人流；加上除了巴士外，當晚亦未料及有大量私家車塞在口岸；他估計，該批私家車為內地旅客過關的中港「白牌車」，終令口岸車流爆滿，令直通巴士亦無法返回市區，令服務嚴重受阻。

即使巴士能夠回到市區，由於大批旅客滯留尖沙咀童軍總會的跨境巴士站牌，令該站「有入無出」。

業界盼可增24小時口岸疏導人流

被問到未來若有同類事件發生時該如何處理。王伯健就回應指，當局將審視是否需在皇崗增設巴士專用行車線；遇上大型活動時，亦會考慮要否將跨境巴士站牌臨時改址，避免大批人潮迫在路上令巴士無法行駛。

張劍平則建議，政府可於口岸多增加巴士優先行車線，讓巴士先駛回市區；同時延長東鐵線的服務時間、以及新增深圳灣口岸作24小時服務，疏導內地旅客人數，以解決今次單一口岸迫爆的問題。