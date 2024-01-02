內地客滯留｜田北辰批政府沒設法留旅客過夜　倡酒店業反思房價貴

大批內地旅客於除夕倒數煙花匯演完結後滯港，引來各界關注。實政圓桌立法會議員田北辰今早（2日）接受港台節目訪問時，抨擊政府沒有因應除夕舉辦更多活動誘使旅客留港過夜，同時酒店業界亦需反省，因應房間需求大而大幅加價，會令消費者對訂酒店卻步，致使內地旅客「寧願捱6個鐘」，都要等口岸開開過境。



實政圓桌立法會議員田北辰今早（2日）接受港台節目訪問時就表示，政府需三思如何增加活動誘使旅客留港過夜；以及會否可推出一些臨時政策，安排旅客短暫過夜以在翌日回國。（資料圖片）

田北辰認為，內地除夕元旦均為假期，但今次看到大批旅客在匯演過後，馬上匆匆返回口岸，質疑政府為何無能力讓旅客多留一天，不同部門何不協作舉辦除夕活動，讓旅客毋須即日回內地；他又提到酒店房間空位以及預訂費用太貴，政府亦需要三思相關問題。

有內地旅客稱除夕晚上酒店價格高昂，田北辰就指，業界需要反省若然因應房間需求大而大幅加價，消費者自然會對預訂酒店卻步，又謂內地旅客「寧願捱6個鐘」都要等過境的頭班車等口岸開關。

除了酒店價格高昂外，網上亦有人發表一些留港的「過夜攻略」，包括按摩店、便利店、酒吧等。田北辰則認為香港對在「取酬過夜」的場所有很多條例規管，加上立法會修例工作繁重，不宜因內地旅客過夜需求而修例。但建議政府與業界商討，會否有臨時措施可開放旅客過夜，讓需要馬上離港的旅客可作短暫留宿。