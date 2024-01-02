內地客滯留｜元旦日落馬洲關口超負荷　凌晨6個小時內2.6萬人北上

除夕元旦三日連假結束，在維港倒數煙花匯演加持下，內地訪港旅客累計錄得42.6萬人次，不過，旅客睇完煙花卻滯留各區，未返及時返回內地。

24小時運作的落馬洲/皇崗口岸一度成為「唯一」出口，全日有3.7萬人次離境，破疫後紀錄。運輸署今日（2日）表示，皇崗口岸平時只有約3萬人次出入境，但當日凌晨六個小時內，有2.6萬人次離境北上，遠超日常用量。



▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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跨年長周末 內地旅客累計42.6萬人入境

根據入境處數字顯示，12月30日、31日及1月1日入境內地旅客分別有15萬、19萬人及8.6萬人次，累計42.6萬人次，離境內地客分別有12萬、13萬及18萬人次。

落馬洲全日3.7萬人出境破疫後紀錄

目前往返內地只有落馬洲/皇崗口岸，提供24小時客運通關，昨日凌晨，太子直通巴「死機」，上水擠爆內地客，趕回內地的旅客滯留各區，落馬洲出境數字創疫後新高有3.7萬人次，當中75%約2.7萬人次為內地旅客。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留港鐵站▼



運輸署：平日落馬洲出入境僅3萬人

運輸署首席運輸主任王伯健今早接受港台訪問時表示，平日皇崗口岸出入境人次只有約3萬人，即使在繁忙日子也只會升到3至4萬人次，但元旦日凌晨12時至早上6時的這六個小時內，已錄得2.6萬人次出境北上。