內地客滯留｜今首10小時2.8萬人次落馬洲出境　通關以來單日最多

昨日除夕（12月31日）錄得破紀錄22.7萬名旅客訪港，當中19.6萬名為內地旅客，不少人都是特意來參與新年倒數及觀賞維港煙花匯演，惟匯演結束後，大批不留夜旅客未能即晚經唯一與深圳連接的皇崗口岸返回內地，滯留在九龍新界多處，等候內地口岸開關。



據入境處數字，今日（1月1日）截至早上10時的10小時內，經落馬洲出境人次達2.8萬，已遠高於除夕夜截至晚上9時的約1.6萬人次，打破12月23日有逾2.5萬人次經落馬洲出境的紀錄，成為通關以來單日最高紀錄。到下午4時，累計經落馬洲出境人次更高達3.2萬。



據入境處數字，昨日有195,888內地旅客及31,419外地旅客入境，內地旅客及旅客總數均創2月6日通關以來單日新高。今凌晨新年倒數及維港煙花匯演後，大批不留夜旅客欲北上返深圳，惟只有無鐡路連接的皇崗口岸24小時通關，只能乘搭旅遊巴或巴士前往，惟服務供不應求、皇崗口岸大塞車，以致不少人滯留在港，其中在上水站，更有不少旅客席地而坐，怨聲載道。

入境處今日（1日）數字顯示，截至早上10時，經落馬洲出境人次達2.8萬，遠高於除夕夜全日19,874人次出境，當中三分一為內地旅客，打破2023年12月23日、即平安夜前夕，有逾2.5萬人次經落馬洲出境的紀錄，成為中港通關以來最高紀錄。今日截至下午4時，經落馬洲出境人次更已高達3.2萬。