內地客滯留｜楊潤雄拒正面回應　會否向旅客致歉：香港具吸引力

除夕（31日）維港煙花倒數，除夕夜煙花匯演過後，因運輸口岸配套不足，有大批內地旅客滯留香港。政務司司長陳國基今日（2日）下午交代改善措施，被問及為何沒有提前探討延長口岸時間時，他亦未有正面回應。至於港府會否想向受影響旅客公開道歉，文化體育及旅遊局局長楊潤雄未有回應，僅稱香港在過去增加不同文化設施及舉辦大型活動，認為香港對旅客具有吸引力。



未回應為何不提前探討延長口岸時間

政務司司長陳國基今日（2日）下午聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強和運輸及物流局局長林世雄會見傳媒，就事件交代改善措施，不過全程未致歉。被問及為何沒有提前探討延長口岸時間、在滯留事件發生後才作檢探，是否後知後覺，陳國基亦未有正面回應。

政務司司長陳國基今日就事件交代改善措施，不過未有致歉。（黃浩謙攝）

有記者問港府會否向受影響旅客公開道歉，文化體育及旅遊局局長楊潤雄未有回應，僅稱香港在過去增加不同文化設施及舉辦大型活動，認為香港對旅客具有吸引力。

三方面加強統籌及部署

陳國基表示，經過會議商討，將會從三大方面加強統籌及部署工作。第一，如在將來舉辦預計會吸引到大量旅客訪港的大型活動的過關安排，政府會事先召開高層的大型活動過關交通安排統籌會議，並由他親自主持，以加強統籌、協調各相關部門同業界，提早作出部署確保旅客過關交通安排暢順。

第二，他指會與內地相關部門積極商討不同方案，更有效疏導短時間從香港返回內地的旅客，包括舉行相關大型活動的日子，延長鐵路口岸的開放時間，加強兩地鐵路服務，認為集體運輸是最有效疏導旅客的交通工具，另外會同內地商討增加24小時通關口岸的數目。

第三，他指會研究如何優化有關交通安排，方便跨境巴士流轉。

運輸及物流局局長林世雄補充，會研究如何加快跨境巴士流轉速度，例如在口岸前的路段安排專門行車線給這些巴士使用。

劉國勳：事件應該往前看

立法會議員劉國勳表示，歡迎政府今日提出的三大方面建議。他指，民建聯一直倡議延長口岸服務時間，期望特區政府可以在農曆新年前，落實延長鐵路口岸開放時間。他指，本身貨檢已行24小時通關的深圳灣口岸最有條件進一步開放旅檢24小時通關，而疫前兩地政府亦已有計劃落實，目前可謂「只欠東風」。

被問到哪一個決策局需要就事件負責時，他回應指，「事件應該往前看。」他指，相信政府已吸取相關經驗，事件令政府加快與內地相關部門溝通。