內地客滯留｜通關後訪港過夜客僅佔半　業界倡送回程車票留客過夜

除夕夜煙花匯演過後，大批內地旅客未及即晚返回內地，滯留香港。翻查旅發局數字，中港兩地去年初通關，在過去一年，過夜與不過夜的訪港旅客人次比例約莫是50:50，如以此推算，2023年除夕有逾20萬旅客人次入境，當中不過夜、即日離境的旅客人次或達10萬，一如旅遊業界、立法會議員所講，交通超負荷的危機並非不可預視。



今年2月本港將有農曆新年煙花匯演，阿根廷球王美斯也會隨國際邁亞密在香港大球場踢表演賽，當局除了要避免除夕元旦的事件重演，更需要把握機會吸引更多旅客來港。有旅遊業界指，現時訪港短途客大多是大灣區年青人，對香港頗為熟悉，建議港府可參考澳門，在通關後向港人贈送回程車或船票的做法，留住這班客人留港過夜消費。



▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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按照旅發局數字，2018年11月訪港旅客人次達599.5萬，當中過夜旅容佔256.3萬人次，不過夜旅客則佔343.1萬人次。而2023年11月，訪港人次則為328.8萬，當中過夜旅容166.3萬人次，不過夜旅客則有162.4萬人次。對比之下，去年11月過夜訪港人次，回復至疫情前約64%，當中不過夜旅客則回復至疫情前約47%。

至於在客源方面，去年11月的總旅客人次中，則有75.9%屬內地客，較2018年11月的總旅客人次中，有78.8%屬內地客略減。

值得留意的是，去年初通關以來，過夜與不過夜的旅客比例約莫是50:50，這種情況與疫情之前，確實略有不同。

在疫情前，2018年至2019年間，每個月的不過夜旅客人次均高於過夜旅客人次，其中在2019年1月，不過夜旅客人次更較過夜旅客人次高逾1,31.9萬人次。不過夜旅客增加或許只是「復常」的一種。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼



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皇崗口岸難消化每日7萬人次

除夕夜煙花匯演過後，大批內地旅客未及即晚返回內地，滯留香港。旅遊業界、立法會議員均紛紛指出，相關情況及交通需要並非不可預視，惜當局未能及早妥善安排。確實，入境處數字顯示，2023年的除夕有逾20萬旅客人次入境，以通關以來過夜與不過夜的旅客人次比例推算，當中不過夜、即日離境的旅客人次或達10萬。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留港鐵站▼



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假設除夕晚上，不過夜的旅客人次達10萬，當中約7成屬內地客，即約7萬人需即日返回內地，適逢除夕的煙花匯演在午夜舉行，而現時唯一一個24小時通關的皇崗口岸，每日出入境人次分別約3萬，相比之下，實難以消化這7萬人次。

▼12月31日除夕晚上 大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼



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香港旅遊促進會總幹事崔定邦早前接受《香港01》訪問時曾指出，內地客來港一日遊非新鮮事，正如港人也會回深圳一日遊，「唔可以怪人唔過夜，係我哋配套做得唔好。」他表明，不論旅客是來港過夜或逗留數小時，接待旅客的配套也應該做好。

他又提出，當局應設跨部門小組處理跨境旅客接待事宜，包括當中涉及的交通問題，並建議如同類情況再發生，當局應有緊急應變措施，如為開放社區會堂予滯留旅客休息、甚或安排旅遊巴送旅客到關口等。而羅湖口岸在大時大節，如年三十、年初二這些日子須24小時通關，香園圍口岸也應該考慮全年候24小時通關。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留港鐵站▼



美斯訪港如何留住過夜客？

今年2月除了再有煙花，由「萬人迷」碧咸（David Beckham）做班主﹑有阿根廷球王美斯（Lionel Messi）坐鎮的國際邁亞密，將在2月4日在香港大球場踢表演賽。

崔定邦今日（2日）再向《香港01》表示，球王美斯在內地也非常受歡迎，相信也會吸引一些旅客來港感受氣氛。他續指，現時訪港的短途客大多是來自大灣區的年青人、且有到港旅遊的經驗，對香港頗為熟悉，要吸引他們留港，便需要提供誘因，例如參考澳門通關後推出的交通優惠，當時港人買去程車船票，可免費得到去程翌日起計7日內的車或船票。

崔定邦：送高鐵回程票 零風險高回報

他稱，過夜旅客在港一日花費可達6,000元，為短途客贈送回程高鐵票，「以80幾蚊搏6,000蚊，簡直係零風險，高回報。」

就必然會在港過夜的長途客，崔定邦則指，要從本港的節目及活動著手，當節目及活動足夠豐富，例如有很多具吸引力的深度遊、文化遊，便有機會延長他們留港時間，並有更多消費。他也表明，一個成功的旅遊城市，需要高的客流量，不論是「富遊、窮遊、甚或只是轉機客」，都是香港現時需要吸納的旅客。