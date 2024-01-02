商人涉酒店房圖姦女子　性侵被叫停　被告問：這不是很正常嗎

中年商人涉在酒店房企圖強姦機場新相識女子案續審，女事主今午(2日)出庭作供，她稱當日上被告酒店房為手機充電不果，便想離開，被告卻問她為何急著要走，便把她推到床上，並以半勃起的下體嘗試性交但不果，期間她不斷表示不想，被告之後稱想讓她「舒服一下」，並用其他方式繼續非禮她，她多番說不亦無效，最後稱要報警，被告才停手。之後被告說：「真沒有意思，大家都是成年人。你在美國待這麼久，這不是很正常嗎？」



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

被告韋德恩與事主X在機場等候檢疫區等待時相遇及認識，之後在二人留港期間相約見面發生本案。（資料圖片）

被告問：寶貝為何這麼焦急走

女事主X供稱，她當日跟隨被告到酒店房間，但擾攘了一番仍未能成功充電，便打算離開。被告卻突然把她推在床上，並稱：「寶貝，為何這麼焦急走？」然後全身壓在她身上，並順著她的臉部往下親，又將她的連身裙連內衣拉高，親吻其胸部。

指被告曾用半勃起的下體嘗試性交

X稱她曾嘗試推開被告但失敗，便向被告說：「不可以這樣，我有大姨媽。」被告聞言說不介意，他便脫下衣物和X的內褲，嘗試將其半勃起的下體嘗試性交，但失敗了。X不斷重複：「不要這樣子。」被告卻稱：「那我們玩別的。」然後用手指插入X的下體，並稱想讓X「舒服一下」。X聞言即兩度說：「不要。」被告最後才停手，並說：「那我們玩別的。」

被告騎到X身上並用手推X胸部

X指被告隨後騎在她身上，用手推她的胸部。當時被告的下體離X的面部很近，X因害怕他會將陽具放入其口便說：「求求你不要這樣了，否則我會報警。」被告反問：「真的不要？」X回覆：「真的不要。」被告最後停手。

最終未成事被告說真沒意思

X隨即穿回衣服，指責被告稱：「沒想到你是這樣子的人」。被告則說：「真沒有意思，大家都是成年人。你在美國待這麼久，這不是很正常嗎？」X最後稱：「那你找別的女孩子吧」後離開，並在酒店職員協助下報警。

審訊明續。

案件編號：HCCC238/2023