酒吧東主涉姦女酒客　事主稱疑斷片下被侵犯　陪審團裁東主罪脫

年輕女子與兩男性友人到中環酒吧消遣，期間疑不勝酒力醉倒。酒吧東主親自帶路，教女子及其友人到附近酒店休息，讓女子在酒店休息，並為女子付了400元房租。女方友人離開後，酒吧東主涉嫌折返酒店並入房把女子強姦。女方醒來驚見全身赤裸，酒吧東主睡在身旁，地上更有已開封的安全套，她離開酒店後報警。酒吧東主否認強姦，陪審團今（28日）在高等法院一致裁定東主強姦罪名不成立。



被告蕭永亮（29歲，酒吧東主），被控於2021年5月23日在中環伊利近街蘇豪酒店某房內，強姦女子X（26歲）。

被告蕭永亮否認一項強姦罪。(凌子淇攝)

事主X在被告酒吧喝酒至凌晨

控方案情指，X在案發前一晚在男性友人B介紹下，與另一男性友人A一行3人到被告位於中環卑利街的酒吧消遣。由於X到酒吧前已喝了少許酒，她在被告酒吧內喝至翌日凌晨2至3時不勝酒力醉倒，並在廁所嘔吐。

事主朋友亦有陪同扶X上酒店

被告遂帶X等人到伊利近街的酒店，當時X需由A和B攙扶，到埗後他們把X安置在一間酒店房的床上，約於凌晨3時40分與被告一同離開酒店。被告在近凌晨5時拆返，要求職員打開酒店房，職員認得被告較早前曾陪X到酒店，並付了400元房租，遂替他開門。

X醒來見被告睡在身旁

於早上8時許，X醒來並發現自己全身赤裸躺在酒店房內，睡在一旁的被告下半身赤裸。她感到下體疼痛，加上見到地下有已開封的安全套包裝紙，懷疑自己被姦。X穿衣離開酒店，搭的士回家途中曾致電數名友人，訴說前一晚到被告酒吧喝到「斷片」，翌日醒來見旁邊一名男子入睡。

X回家後亦找另一女性友人，哭訴感到害怕，亦覺自己「好污糟」。她與友人商量後決定報警，被告翌日被捕。

酒店職員檢安全套內有被告精液

酒店職員收拾房間時，檢獲2個使用過的安全套及3張紙巾。化驗顯示房內檢獲的安全套內有被告精液，X的胸圍罩杯內則找到含X和被告DNA的唾液。此外，法醫替X檢驗時發現其陰唇擦傷，或是因為當晚被人用手指及陰莖插入造成。

案件編號：HCCC60/2022