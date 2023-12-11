酒吧東主涉姦女酒客　送酒醉事主到酒店兼付房租　清晨折返性侵

年輕女子與兩男到酒吧消遣後醉酒，在酒吧東主協助下到附近酒店休息，惟酒吧東主疑為女子付了400元房租後，涉折返酒店要職員開門，並把該女子強姦。女事主翌日醒來見東主睡在身旁，她則全身赤裸並覺下體疼痛，現場並有已開封安全套包裝紙，懷疑「斷片」期間被侵犯。東主否認指控，案件今(11日)在高等法院開審。



被告蕭永亮（29歲，酒吧東主），被控於2021年5月23日在中環伊利近街蘇豪酒店某房內，強姦女子X（26歲）。

被告蕭永亮否認一項強姦罪。(凌子淇攝)

X隨兩名男性朋友到被告酒吧

控方指，X在案發前一晚約8至9時，在男性友人B介紹下，與另一男性友人A一行3人到被告位於中環卑利街64號的酒吧消遣。當晚X首次與被告見面，被告亦請他們喝酒，由於X到酒吧前已與家人喝了少許酒，她在被告酒吧內喝到翌日凌晨2至3時不勝酒力醉倒，並在廁所嘔吐。

被告清晨折返要求職員開門

之後X留在酒吧休息，被告著X不要在酒吧內休息，並帶X等人到伊利近街的SOHO酒店。當時X需由A和B攙扶，到埗後他們把X安置在一間酒店房的床上，A和B幫她蓋好被子後，約於凌晨3時40分與被告一同離開酒店。近凌晨5時，被告返回酒店，並要求職員打開X下榻的酒店房，職員認得被告較早前曾陪X到酒店，並付了400元房租，遂替他開門。

X醒來發現全身赤裸

X於早上8時許醒來，發現自己全身赤裸躺在酒店房內，被告睡在一旁下半身赤裸。X感到下體疼痛不適，加上見到地下有已開封的安全套包裝紙，因而懷疑自己被姦，她即穿上衣服離開酒店，搭的士回家途中曾致電數名友人，訴說她前一晚到被告酒吧喝到「斷片」，翌日醒來見旁邊睡著一名男子。

友人形容X聲線柔弱兼好頹

友人形容X當時在電話中顯得十分傷心，聲線柔弱兼「好頹」。X回家後亦嘗試找另一女性友人，邊哭邊說感到害怕，亦覺自己「好污糟」，她與友人商討後決定報警，被告翌日在酒吧門外被捕。

安全套內有被告精液

酒店職員收拾房間時，檢獲2個使用過的安全套及3張紙巾。法醫替X驗身時發現其陰唇擦傷，或是因為當晚被人用手指及陰莖插入造成。警方取走相關證物化驗，顯示房內檢獲的安全套內有被告精液，X的胸圍罩杯內則找到含X和被告DNA的唾液。

案件編號：HCCC60/2022