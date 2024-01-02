羽田機場客機起火　入境處接獲10名港人求助　全部身處安全地方

日本東京羽田機場今日（2日）一架日本航空客機降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機相撞後起火。入境處稱截至晚上8時，接獲10名乘搭上述客機的港人求助，並確認他們正身在安全地方。入境處會將個案轉介中國駐日本大使館，以提供一切可行協助。



▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



+ 5

接獲10名港人求助

就日本東京羽田機場有客機降落後起火一事，入境事務處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐日本國大使館、相關決策局、香港駐東京經濟貿易辦事處、旅遊業監管局、旅遊業議會及相關航空公司了解情況。

入境處續指，截至晚上8時，入境處接獲10名乘搭上述客機的港人求助，並確認他們正身在安全地方。入境處會將個案轉介大使館，以提供一切可行協助。

入境處表示，會繼續與涉事港人、公署、大使館、相關決策局、經貿辦、旅遊業監管局、旅遊業議會及相關航空公司保持緊密聯繫，留意事態發展，並積極跟進事件。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話:（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

+ 4

東瀛遊執行董事禤國表示，香港飛北海道旅客多數乘坐直航機，公司沒有旅行團團友在機上。他指即使飛東京多數飛選降落成田機場航班，北海道往來羽田多數內陸機，甚少香港團，但不排除有個別散客。縱橫遊執行董事袁振寧表示，旅行團沒有受羽田機場意外影響，飛成田的旅行團會如常出發。