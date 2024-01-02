今日必看8分鐘｜羽田機場客機起火｜旅客企圖衝關警員籲冷靜

羽田機場客機起火 疑降落時撞海上保安廳飛機

日本東京羽田機場1月2日有一架日本航空客機JL516在跑道上起火，航機燒剩支架。日本放送協會（NHK）之後指，事件可能是與海上保安廳航機相撞有關，日本航空稱，367名乘客與12名機組成員全部逃出。這架航機是原定下午3時50分（實際出發時間為下午4時多）由北海道新千歲機場出發飛往東京羽田機場。

元旦日旅客滯留一度企圖衝關 警員開咪呼籲冷靜

昨日（31日）是除夕，大批內地旅客來港觀看煙花匯演，惟煙花匯演結束後大批旅客離港，至凌晨時分更出現樽頸，以致大批旅客滯留街頭和港鐵站，等候內地口岸開關。內地旅客群情洶湧，越來越多片段在網上曝光。在連接深圳皇崗的落馬洲管制站，大批旅客在馬路上聚集鼓譟，他們一度企圖步行前往深圳。

內地客滯留｜港府3招應對研當有大型活動 延長鐵路口岸開放時間

除夕（31日）維港煙花倒數後，大批旅客滯留街頭和港鐵站。政務司司長陳國基今日（2日）下午表示，經過會議商討，將會從三大方面著手改善情況，包括考慮延長鐵路口岸開放時間、增加24小時通關口岸數目，以及研究優化交通安排，方便跨境巴士流轉。

車Cam直擊｜元朗Tesla與的士相撞釀3傷 高速剷行人路撞冧交通燈

元朗發生交通意外。今（2024年1月1日）晚7時許，一輛的士沿東提街行駛，另一輛黑色Tesla則沿安樂路行駛，兩車途至東提街與安樂路交界燈位時，疑有司機「睇錯燈」，導致兩車相撞，Tesla繼而失控高速剷上行人路，撞毀榮華中心工業大廈對開一支交通燈柱，事後49歲姓葉的士男司機報稱不適，44歲姓陳Tesla男司機及43歲姓黃女乘客則受輕傷，三人清醒被送往博愛醫院治理，警正調查事故起因。現場消息指，兩車司機均通過酒精呼氣測試。

葵涌貨櫃碼頭工人昏迷龍門架控制室內 消防救出送院不治

今日（2日）上午7時50分，消防處接報一名姓李（58歲）在葵涌4號貨櫃碼頭一個龍門架控制室內昏迷。消防員出動高空拯救專隊，耗時約45分鐘將事主救出，送到瑪嘉烈醫院搶救，惜延至9時11分不治。警方接獲通知，派員調查事件。

李在明釜山遇襲影片曝光 兇手突拔刀衝前插頸

韓國最大在野黨黨魁李在明1月2日在釜山出席活動中遇襲。韓聯社報道，2日上午，李在明在參觀釜山加德島新機場現場後接受記者提問，期間遭不明身份男子襲擊，頸部左側遭到襲擊，流血倒地。《朝鮮日報》指，李在明傷口很大，血已浸濕襯衫，刀手在現場遭警方制服，警方稱，李在明頸部有1厘米傷口，推斷為輕傷，沒有生命危險。

日本地震升至最少48死 珠洲停車場民眾砌大型「SOS」字

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級地震。災區影片可見建築物東倒西歪，路面布滿裂縫，更有地方發生火災。滿目瘡痍的情況，與電影中的畫面情節無異。

佐敦25歲男途人捱的士撞 昏迷送院 司機涉危險駕駛被捕

今日（2日）上午7時45分，一輛的士在佐敦道及匯民道交界，撞到一名過馬路的男途人。事主飛彈上擋風玻璃再翻滾倒地，重傷昏迷，稍後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。現場所見，的士左邊車身損毀凹陷，擋風玻璃破裂，車牌亦鬆脫。的士司機在現場錄取口供。警方經調查後稱，司機姓莊60歲，傷者姓鍾25歲。的士沿匯民道北行，駛至上址時撞倒正在過路的男途人。警方經初步調查，的士司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

黎智英案｜控方指黎是案中主腦 與多名前美國官員有直接聯繫

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中國及香港實施制裁，涉違《港區國安法》，他和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力等共四罪。法庭上月處理其中一項控罪「串謀發布煽動刊物罪」的法律爭議，並把案件押後至今天(2日)在西九龍法院續審。控方撤回黎獨自被控的「勾結外國勢力罪」後，黎智英正式答辯，並否認餘下三項控罪。

沙頭角第二階段開放｜港人第二次到訪感驚喜：今次直情可落地行

今日（1日）是元旦，同時為沙頭角的第二階段第一期開放日，日後每日最多1,000名遊客可在申請禁區證後，到訪中英街外的整個沙頭角邊境禁區，每日名額包括700名旅行團遊客及300名個人旅客。有第二次到訪沙頭角的港人稱，一階段開放時沒有機會遊覽碼頭以外的地方，惟「今次直情可以落地行」，對此感驚喜。亦有沙頭角居民認為，社區內多處已翻新，冀可吸引遊客。