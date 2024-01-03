商人涉酒店房圖姦女子　被質疑應約動機　事主：出於禮貌答應長輩

中年商人涉在酒店房企圖強姦機場新相識女子案，今（3日）在高等法院續審。女事主在接受辯方盤問時稱，當日與被告食飯並非出於情願，但她視被告為「長輩」，故禮貌上答應了他；辯方則質疑兩人事前僅見過一次面，雙方的生活理應沒有交雜，她應不用擔心不應約會令被告不高興，質疑她與被告午膳，目的是想被告為她拓展業務。審訊午續。



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮女子X。

被告韋德恩否認企圖強姦及非禮罪，在高等法院受審。

辯方指X提出要請被告食飯

女事主X繼續以流利普通話作供。辯方盤問時指，被告與X當日在機場的核酸等候區相遇後，被告為答謝X曾幫過他，故執意要為X支付的士車費，X因而提出要請被告食飯。X否認，指被告支付車費是稱他「應該的」，她更沒有提過要請被告食飯。

否認主動要求交換微信

辯方續指，兩人在的士的途中，X已知道被告在中國內地有廣闊人脈，可以幫她拓展人脈，故主動提出交換微信。X否認，指被告當時稱有錢人都不會到香港，交換微信是想在疫情期間遇困難可互相幫助。辯方追問，X在車上提及拓展業務，目的是想被告可在這方面幫她，又質疑若不交換微信，被告未能幫到她。X稱她只是想請教一下被告，不清楚能否真的能幫她。

出席是出於禮貌

事主X又稱，她在案發當天其實「不是好情願」赴約，因為被告年齡比她大，屬「長輩」，她只是禮貌上答應了被告。辯方質疑，兩人僅見過一次面，之後若不是有人提出，雙方的生活不會再有交雜，X理應不用擔心不應約會令被告不高興或尷尬。X稱因被告為她付了的士錢，她認為可以透過請他食飯作回禮，形容這是「出於禮貌」。

辯方指X之所以應約，與她稱情不情願無關，直指X想與被告面談有關幫她拓展業務的事。X回答：「沒想過。」

案件編號：HCCC238/2023