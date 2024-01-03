黎智英案｜黎被指發煽動文章挑起憎恨　並刊廣告指全部警員均黑警

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司涉違國安法案，今（3日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審。控方第二天讀出開案陳詞，指2019年6月起爆發反修例示威，《蘋果日報》發表多篇煽動文章針對中港政府，挑起市民對警方及政府的憎恨，除報道指執法警員使用過度武力，又以721事件的不合法行為作對比，此外，亦在報章刊登廣告指控所有警員都是「黑警」，又鼓勵市民參與遊行並使用暴力。



今早開庭時，有現場的旁聽人士向黎智英叫喊：「撐住！頂住！」保安見狀即時勸阻。



控方指黎智英自2019年起，透過《蘋果日報》發布多篇具煽動內容的資料，意圖挑起市民對政府及警方的仇恨。（Athit Perawongmetha／路透社）

指示張劍虹聯絡彭定康推動遊行

控方昨日讀出的案情提到，黎於2019年初《逃犯條例》修例風波之前，已發布多篇煽動性文章。黎智英曾於同年4月，把他和「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）的訊息，轉發予時任社長張劍虹，指示張聯絡最後一任港督彭定康，以推動更多人參與同月28日的反修例遊行，《蘋果日報》隨後亦有刊出相關報道。

31則針對政府內容企圖挑起仇恨

案情部份續將時間線帶到2019年6月，當時社會爆發大規模暴力示威。雖然政府其後暫緩以致撤回修例，社會仍舊是出現大量違法行為。期間，《蘋果日報》刊登共31則內容，包括針對中央和港府，意圖挑起對政府的仇恨，如2019年10月刊登文章〈和變勇「是政權，逼我進化」〉，內文提到：「他們已變成前線勇武，甚至已衝破人命傷亡這條底線，這種改變並非出於自願，是政府逼成的」。

呼籲市民參與示威並使用暴力

這些文章亦包含呼籲市民參與示威並使用暴力，以及挑起市民對警方的憎恨。控方引述刊於2019年10月的文章〈社會專題：自己手足自己救〉，當中提到「和勇不分各司其職」、「鶳（私了）」、「示威者凌空起飛腳踢警」等；另一篇文章〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武 / 三罷〉則是歌頌「屠龍」的暴力行為，內文指出：「敢行動，有覺悟，屠龍的勇武程度令人難以釋懷。」

控方指《蘋果日報》有報道指警員使用過份暴力，並以721事件的不合法行為作對比。（香港01記者攝）

刊登廣告指所有警員都是黑警

至於〈港鐵大搜捕 釀元朗恐襲 2.0 速龍無差別 毆市民〉則挑起市民對警方的憎恨，聲稱執法的警員使用過度武力，並以721事件的不合法行為作對比。除了文章，《蘋果日報》亦刊登〈一次過變黑又得逐漸變黑又得黑晒〉的廣告，指控所有警員都是「黑警」。至於另一則寫上〈誰殺死他她他和她......〉的廣告，則意圖散布對政府的憎恨。廣告有一屍體的照片，並意指該人看似自殺，實為被殺。

透過文章推動攬炒

此外，《蘋果日報》亦透過文章推動「攬炒」呼籲大眾對抗中港政府，如：〈攬炒巴 × G20 團隊眾籌 1,400 萬 連登 13 國賣廣告 推爆警暴〉。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，共面對3項罪名，包括一項串謀發布煽動刊物罪，及2項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022