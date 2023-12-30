流感、感冒症狀怎樣分？醫教6招保養秘訣提升自我防護力1物抗發炎

歲末年終到來，聯誼餐聚一個接著一個，歡樂慶祝的同時，若一不注意，很有可能不小心成為病毒的傳播溫床，導致大病、小病一起來。



該如何提升自我保護力，遠離病菌威脅？醫師特別教大家6招保養秘訣，提升自我防護力。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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台灣家醫科醫師鄭名琁表示，口罩禁令解除後，流感疫情持續蔓延，而進入冬季後，更是多種病毒齊發，以流感、感冒最為常見，像是年長者、慢性疾病患者、孕婦、小朋友、自體免疫疾病患者、癌症病患、身體免疫力差等族群，最容易遭受感染，而且一旦罹患流感，抵抗力不好者，變重症機率更是節節上升，提醒民眾年末聚餐一定要多加注意。

流感、感冒症狀怎麼分？

鄭名琁解釋，流感與感冒的症狀相當類似，不過得了流感後，大部分患者會發燒，而成年人感冒卻不太會有發燒現象。一般來說，感冒以呼吸道症狀為主，打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等。流感則會拉肚子、全身痠痛、高燒。

鄭名琁補充，流感的發展非常快速，有可能昨天人還好好的，今天卻突然不舒服；感冒則是緩慢進程，例如今天覺得整個人怪怪的、明天喉嚨卡卡，再來才會變嚴重，另外最簡單的一點判斷是「流感比一般感冒不舒服，甚至會感覺生不如死」。

6招提升自我防護力

但是年末聚會應酬多，無法拒絕參加，又該如何保護自己，免遭病菌入侵？鄭名琁指出，大部分病毒以飛沫傳染為主，戴口罩還是最有效的預防方法，建議民眾進入人多擁擠場所，最好還是配戴口罩，聚餐吃飯沒辦法戴口罩，不妨以6招保護自己。

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1. 勤洗手

吃飯前洗手，注意手部衛生。

2. 提升免疫力

若免疫力夠強，就算被傳染，也不一定會有症狀。

3. 接種疫苗

建議接種流感，即使確診，症狀也會減輕許多。

4. 充足睡眠

建議一般民眾每天要睡足6～8小時，小朋友則要睡足10小時，而且睡眠品質一定要夠好。

5. 均衡飲食

維持免疫力，飲食要多樣化而且均衡。

6. 運動

運動會讓抵抗力變好。

吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？（按圖👇👇👇）

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許多外國研究發現，百里香對於咳嗽有很好的舒緩效果，鄭名琁說明，百里香有抗氧化功效，還有抗發炎、殺菌效果，甚至在幾百年前就會被用來當作漱口之用。後來也有文獻發現，百里香對於緩解咳嗽、化痰有一定作用，可減輕發炎、改善症狀等。

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