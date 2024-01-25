香港寵物節2024｜1.25會展開鑼　辦鬥魚展覽賽　世一剷屎官大比拼

香港寵物節2024將於本月25日開始，一連四日在香港會議展覽中心舉行，今屆有逾200個展商參與，場內有逾650個展位，並設多個活動，包括全港首個、IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」、「世界第一剷屎官大比拼」、「慈善龜龜爬行大賽」等。主辦方表示，香港寵物節已經舉行18年，今年是通關後首個香港寵物節，望可以吸引30萬人流留港消費。



香港寵物節本月25日在會展開鑼，展期一連四日。（香港寵物節Facebook）

設逾650個展位 入場人士須守「一人一寵」規則

一年一度的香港寵物節本月25日在會展開鑼，一連四日展期有逾200個展商參與，場內有逾650個展位。場內匯聚世界知名寵物食品和用品品牌，寵物愛好者亦可攜帶愛寵到場，不過要留意，雀鳥不得入場，而每位入場人士亦只可攜帶一隻寵物進場，如超出「一人一寵」規則，將會被拒絕進場。

主辦方盼吸引30萬人流留港消費

主辦方展覽集團主席王學譜表示，香港寵物節已經舉行18年，今年是通關後首個香港寵物節，今年的規模大，期望可以吸引30萬人流留港消費。他又指，隨著香港寵物市場的不斷發展和成熟，相應的消費金額也呈現持續上升的趨勢，行業充滿龐大商機。

今屆香港寵物節也設有多項活動，包括寵物界國際級選美賽事「寵愛王國2024年CKUHK全犬種冠軍狗展」及「CFA MEOW 賀新禧冠軍貓展2024」，前者在香港站將設4場賽事，近120隻狗隻參與；後者則為歷屆香港寵物節最大規模的貓隻比賽，12環賽事將分兩天進行，參賽的貓多達120隻，有20多個品種，包括挪威森林貓、緬恩貓、德文帝王貓及暹邏貓等。

一年一度寵物節將於今年1月25日在會展開鑼。（資料圖片/何匡汶攝）

全港首個鬥魚國際展覽賽 近600條鬥魚爭妍鬥麗

除了上述兩項賽事，今屆場內還有全港首個、IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，有來自泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、韓國、台灣、菲律賓等地、近600條鬥魚參與賽事。

貓狗奴有剷屎官及執屎官大比拼

兩棲及爬蟲協會也會在場內舉辦「慈善龜龜爬行大賽」和「非洲爬行動物展覽」、香港寵物會主辦的貓狗奴才大亂鬥新春篇「世界第一剷屎官大比拼」和「世界第一執屎官大比拼」及MoCity毛城城「我最喜愛寵物品牌大獎2023」等活動。

展會內也有一新設活動，名為寵愛藝術天地，屆時參觀者可在該處欣賞到由17個不同風格藝術家所畫、共37幅與寵物相關的畫作。

此外，樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽也會在1月26日於會展開鑼，場內將有來自世界各地的優質天然健康食品、保健品、美容和健康護理產品以及綠色生活用品，並設多項彩活動，包括各種綠色生活DIY工作坊、身心健康體驗課程等。

香港寵物節2024

日期：2024年1月25至28日 (星期四至日)

時間：1月25至27日 (星期四至六)︰中午12時至晚上9時；

1月28日 (星期日)︰中午12時至晚上8時

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳3 BCDE)



樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽 2024

日期：2024年1月26至28日 (星期五至日)

時間：1月26至27日 (星期五至六)︰上午11時至晚上8時

1月28日 (星期日)︰上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳3 FG)

