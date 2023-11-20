會展展覽首九個月回復疫前85%　會展一姐梅李玉霞：明年100%水平

香港全面通關將近一年，會展管理公司董事總經理梅李玉霞（Monica）接受訪問時表示，今年首九個月相比2019年同期，在會展舉辦的活動已升至85%水平，而入場人士也升至80%水平，較年初時預計70%為多



梅李玉霞指70個恒常展覽均「全部都返嚟，一個不缺」，包括疫情期間曾遷往新加坡的亞太區美容展及珠寶展，酒展（Wine Expo）明年也會回歸，預計明年上半年回復至疫前100%水平。她笑言「happy problem」（開心難題）也已回來，即展商爭奪場地或提供更大場地，同時也申請輸入外勞填補基層員工不足問題。



▼11月16日 會展一姐梅李玉霞公布展覽業情況▼



貓展參觀者多到「插針都插唔入」 本月底有任天堂展

梅李玉霞表示，年初香港開關後仍未熱鬧，但到了9月開始展覽浪接浪，當中重返香港的國際珠寶展有140個國家參展商參加，不少來自中東，而東盟國家也佔兩成；其後的「香港貓迷博覽會」更是意想不到，「貓展係水洩不通，插針都插唔入，我哋係估唔到」；之後的紋身展，她形容是大開眼界，故明年會再辦；本月底尚有打機迷至受的任天堂「Nintendo Live 2023 HONG KONG」；12月初也有少見的「香港國際製冷展」。

她表示，多個千人會議也選擇在港舉行，包括視網膜、心律、風濕科等醫療會議，參加者由1,000至1,500人不等，「要攞到國際性會議，好倚賴香港專業團體肯支持、出去邀請，同埋協辦先至做得好。香港有好多專業團體好活躍及喺世界舞台有幾重要地位。」

我哋香港雖然有疫情，但始終我哋個優勢係無變。 我哋有一個好好平台、國際視野，我哋個税制好低，我哋有好高效嘅立法同司法制度，我哋營商環境係非常非常之好，咁亦都我哋好高工作效率。 會展管理公司董事總經理梅李玉霞

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指70個恒常商務展覽一個不缺 疫下曾移師新加坡均回歸

梅李玉霞表示，在疫情前70個恒常商務展覽「全部都返嚟，一個不缺」。她特別提到在上周三至五（15日至17日）舉行的亞太區美容展，在疫情期間移師新加坡舉行，「（香港）一開返關，佢（展覽）真係盛勢回歸，你見到係連個走廊、公眾通道，都係用晒嘅.....開幕時，佢哋協辦機構都有嚟，（協辦機構）話『我哋等咗好耐』。」

始終香港有香港嘅魅力，香港有香港嘅效率，同埋呢個平台（香港），我成日都講係好sexy，可以吸引全世界好多人嚟呢度做生意。 會展管理公司董事總經理梅李玉霞

秋季國際燈飾展已在10月底舉行，她表示，由於展覽需大地方，連停車位置都用來擺展覽。今年復常後，已有一些展覽商要求明年提供更大地方，也有新展覽想租用地方，她及同事接獲大量查詢，「呢啲係happy problem（開心難題），又開始返嚟！」由於場地不足，她形容「有罅都攝咗佢」，有演唱會或公司包場，「至多大家辛苦啲，半夜都要翻場！」但一個展覽前後需時至少七日作準備及展出，無法插針。

至於人手緊張問題，由於下半年員工逐漸歸位，已比上半年舒緩。「啲人唔肯做長工，一份工要三個人做！」她表示已就一些基層職位申請輸入外勞。

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指本港專業服務、餐飲及稅制保持競爭力

會展每年舉行約110場展覽，梅李玉霞表示，預計明年上半年可回復至疫前100%水平，包括在疫情時改往新加坡的酒展（Wine Expo）明年也會回歸。

她指出會展的展場面積約6萬多平方米，全港連同亞洲博覽館及九龍灣展覽中心等總面積，也不過9.1萬平方米，比起深圳的動輒數十萬平方米固然相差大，但本港的專業服務、餐飲及稅制，仍令展覽有競爭力。

參展商做到生意，買家又買到貨，佢哋先至會嚟，（否則）我畀錢（資助）都嘥時間。相輔相成啦，本身香港有個優勢，會展有吸引力，加上政府補貼就如魚得水啦。 會展管理公司董事總經理梅李玉霞

梅李玉霞特別提到大灣區客流持續回升，她指出，東鐵線延長過海至會展站，帶動大灣區居民來港一日遊。