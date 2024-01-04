商人涉酒店房內圖姦女子　辯方指事主投懷送吻　遭被告拒絕而誣告

中年商人涉在酒店房企圖強姦機場新相識女子案，今（4日）在高等法院續審。辯方指出，事主X因被告答應在業務上提供幫助等，故對被告產生男女之間的好感，在酒店房間內主動靠向被告的胸懷並接吻。惟被告後來發現X正值經期而發怒，要求X即時離開。X因生氣，又認為被告不會再在業務上幫她，故決定誣告被告。X一概否認，強調對被告沒有「一點好感」，又稱不會對沒感覺的人接吻。



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

機場相遇後一直保持聯絡

辯方今向X指出辯方的案情，指兩人在機場相遇當天，被告為了感謝X的幫助，提出送X到其下塌於上環的酒店，X便主動提出請被告食飯答謝。此後，兩人一直有保持聯絡，彼此有共識要相約面談，又談及被告能在業務上可如何幫她，故X是自願赴約。X僅同意有與被告保持聯絡，重申是被告提出要見面，她只是勉強赴約。

X強調對被告無好感

辯方續指，兩人用餐時，X知悉被告可以幫拓展業務後感十分開心，繼而對被告產生了好感。用餐完畢後，X主動提出想到被告的房間充電。惟上到房間後，被告發現沒有與X手機兼容的充電線，遂致電向酒店職員索取。兩人在等候期間繼續閒聊，X提及她找房子方面出現了一些困難，擔心會沒地方住。被告稱可提供地方予X暫住，X因而對被告有更多的好感。X否認說法，強調對被告「沒有一點」好感。

辯方指X投懷送吻在先

辯方再指，X隨即坐到床上，主動靠向被告的胸懷，並和他親吻和撫摸身體。兩人之後在床上纏綿，被告伸手觸摸X的陰道時發現有血液，才發現她正值經期。被告因而十分生氣，立即叫X穿上衣服離開。

X稱不會與沒感情的人接吻

X離開房間後在酒店大堂再見到被告，被告提出可以送她離開。X聞言問他：「就這樣了？」被告則冷漠回應：「你要怎樣？」X因而感到十分生氣，認為被告不會再在業務上幫她，故決定誣衊被告強姦。

X否認，並指此說法十分噁心，強調被告是長輩，她不會與沒有感情的人接吻。

案件編號：HCCC238/2023