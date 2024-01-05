劉慕裳登世一｜如人生清單劃剔號　寄語要相信自己：無嘢係無可能

世界空手道聯盟（WKF）日前公布最新世界排名，香港空手道代表劉慕裳在女子個人形排名首度登上「世一」。仍身在美國訓練的她今（5日）接受商台訪問表示，當隊友告知升到世界第一時「呆咗」，「當時有啲意外無諗過咁快。」



她形容，成為「世一」猶如在人生清單中劃上剔號，過往無想過可以成為世界第一，但原來只要打好每場比賽，相關成就就會隨之而來，所以一定要相信自己，「無嘢係無可能」。



至於何時會回港與家人或朋友慶祝，她表示往後時間都會在外地有比賽及訓練，相信要等一定時間，「咁我就要keep（一直）住打得好keep（維持）住ranking（排名），等到下次返嚟香港仲可以慶祝，哈哈！」



世界空手道聯盟（WKF）日前公布最新世界排名，香港空手道代表劉慕裳在女子個人形排名首度登上「世一」寶座。（資料圖片／林靄怡攝）

與世一曾這麼近那麼遠 隊友告知登頂人呆了：無諗過咁快

劉慕裳今接受訪問時表示，當隊友周二（2日）告知升到世界第一名時「呆咗」，因之前有一段時間排在第二，與第一相差數分並不遠，「但就係好似這麼近那麼遠咁，就係上唔到」，故當終於登上第一名時感到很特別及開心，「但當時有啲意外無諗過咁快。」

劉慕裳形容，成為「世一」猶如在人生清單中劃上剔號，過往自己無想過可以成為世界第一，但原來只要打好每場比賽，相關成就會隨之而來，所以一定要相信自己，「無嘢係無可能」。

要求高易鑽牛角尖 與奧運空手道金牌得主交流解心結

她提到，以前要求高易鑽牛角尖，「以前我做不到（個動作），就會執著住嗰件事，覺得自己不好不值得咁好」，幸好在去年年尾與奧運空手道金牌得主山齊絲交流解開了自己心結，「𠵱個都係我2024嘅目標，喺生活之中搵到快樂，唔想所有事都為左一個比賽，唔係所有事都一定要做成點，只要盡力去做就OK。」她補充，在過去一年亦更了解自己身體結構，現時正努力糾正弱點改善表現。

𠵱個都係我2024嘅目標，喺生活之中搵到快樂，唔想所有事都為左一個比賽，唔係所有事都一定要做成點，只要盡力去做就OK。 劉慕裳

目標今年超級聯賽取最高積分 明年穿「金邊肩帶」比賽

至於在運動上的目標，她就表示，希望新一年可以在超級聯賽奪冠，取得「金邊肩帶」，明年可以穿上參賽。被問到「世一」寶座會否為其帶來壓力，她則指，日本選手的表現很好，故每次比賽都會打醒十二分精神。

至於何時會回港與家人或朋友慶祝，她表示往後時間都會在外地有比賽及訓練，相信要等上一定時間，「咁我就要keep（一直）住打得好keep（維持）住ranking（排名），等到下次返嚟香港仲可以慶祝，哈哈！」