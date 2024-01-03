劉慕裳首登世一｜楊潤雄發文祝賀：香港再培養出世界第一運動人才

香港空手道代表劉慕裳在女子個人形升上世界排名第一，成為香港首位登「世一」的空手道運動員。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（3日）發文表示衷心祝賀，形容劉慕裳登「世一」為本港空手道寫下輝煌新一頁，而香港再次培養出世界第一的運動人才，令人振奮。



劉慕裳在女子個人形升上世界排名第一，成為香港首位登「世一」的空手道運動員。（資料圖片／林靄怡攝）

劉慕裳在世界空手道聯會公布的最新世界排名中，以7125分首度升上世界排名第一，力壓兩名日本名將——現排第二名的大野光和第三名的清水希容。

楊潤雄：為劉慕裳一直努力不懈感到驕傲

楊潤雄今日衷心祝賀香港空手道運動員劉慕裳首次升上女子空手道個人形世界排名第一，他說劉慕裳首登「世一」，為本港空手道寫下輝煌新一頁，而香港再次培養出世界第一的運動人才，令人振奮，並為劉慕裳一直努力不懈感到驕傲。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄1月3日發文形容劉慕裳登「世一」為本港空手道寫下輝煌新一頁。（資料圖片／林靄怡攝）

世界空手道聯會的最新排名中，劉慕裳力壓兩日本名將排世界第一。（WKF官網截圖）

她在社交媒體發文道：「很開心宣布我在2024年之始，登上了世界空手道聯會排名的第一位！很感謝我的團隊、朋友和家人的支持。今次的成功，提醒我要繼續努力求突破、也繼續信自己。」

劉慕裳在2023年有不少大突破，最矚目的是首度在亞洲錦標賽奪得女子個人形金牌，而在世界錦標賽雖然在決賽以1分之差不敵勁敵大野光，但獲得一面銀牌，創下生涯最佳成績。