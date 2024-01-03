劉慕裳訪問｜榮登世一　專注始終如一　她的空手道從沒真正完美

「漂亮」、「嬌小」、「Girlfriendable」、「勁」，形容劉慕裳的詞語很多，但這些年來最耀眼的仍是專心致志的努力。

「專注」、「努力」，感覺不加修飾平淡乏味，卻讓她在世界舞台綻放光芒；看她努力，真的很好看。飛躍半空、翻騰落地、跪地躍起等等，每個動作背後都需要大量時間和努力練習；看起來時而優雅、時而狠勁的姿態，都是力的表現，亦是汗水和努力的總和。

2024年新年之始，她終於榮登世界第一，「準備練習時，有人來問我才知道（這消息）」。在平凡的一天，發生不平凡的事，然後她話未說完就趕着訓練。這就是我們的世界第一。



劉慕裳在世界空手道聯會公布的最新世界排名中，以7125分首度升上世界排名第一，力壓兩名日本名將——現排第二名的大野光和第三名的清水希容，成為香港第一位登「世一」的空手道運動員。

自2022年11月升上第二、2016年初登世界第三後再刷新生涯新高，劉慕裳終於攀上世界之巔，「一直都在前4格（位）好幾年，直到前年年頭升到第二，分數上就算好接近，有次只差45分，但未過到就是未過到，成日都這麼近，那麼遠。」

然而，就在一個平常不過的訓練日早上，她卻突然夢想成真，「每個月頭都會更新分數，今日其實不是由我自己發現，是準備練習時有人問我知不知道升上世界第一，我當時有刻是不相信的，以為講笑，因我預計是在一月巴黎站超聯後才會升排名。這比預期中快，2024年這個頭開得好開心。」

劉慕裳首登世界第一，笑言聽到消息時難以置信以為是說笑。（劉慕裳Facebook）

6年前在雅加達亞運認識當時世界排名第6的Grace，由近年的東京奧運銅牌、亞洲冠軍、杭州亞運銅牌、世錦賽銀牌，來到今天的世界第一，獎牌顏色與排名不停轉變，不變的仍是她力臻完美的那份專注。她曾說自己不是十分有耐性的人，但對完美的執著令她變得很「耐磨」。遠赴美國訓練磨礪技術細節、7個鐘只是練習同一個動作練到皮膚擦損（與道袍磨擦太多），從她的身上絕對感受到她對空手道「潛心修行」的體現，甚至被教練反過來說服她要接受自己不完美。

劉慕裳對每個動作一絲不苟，執着得甚至被教練說服要接受不完美。（資料圖片／路透社）

對得住「世一」的努力

「不容許動作僅是做得好」、「我是好勝的，但我知道我不一定要贏，可能有其他人打得比我好。我只是不想被人說我打得差」、「你讚我不會讓我贏，我想知為什麼輸」、「其實我已有進步，只是我覺得進步得少」；這些年來，訪問總伴隨感動，怎想到她嬌小身軀可以承載著如斯磅礡懾人的能量。上月因工作聯繫，才驚訝在美國訓練的她甚至不過聖誕節，留在道場專心訓練。就是這樣一天一天腳踏實地的累積，煉成技術、經驗、心態均達巔峰。

今天，她在訓練後回覆信息寫下：「我要練好，心態好，發揮好，先對得住『世一』這個名銜。還有只有繼續做好自己，才能夠保持到這個名銜。」證明實力了，人氣急升了，但她仍是那個對空手道專注如一、從不自滿的劉慕裳。