空手道世錦賽｜劉慕裳1分之差不敵大野光摘銀　創個人生涯最佳

世界空手道錦標賽，女子個人形世界排名第二的劉慕裳生涯，今日（28日）在決賽硬撼世界排名第一的大野光，爭奪生涯首個世界冠軍。結果劉慕裳以1分之微不敵大野光，取得一面銀牌，仍創下個人出戰世錦賽最佳成績。



決賽劉慕裳率先登場，以「北谷屋良公相君」套路獲得43.8分，其後出場的大野光則以「八步連」獲得44.8分，劉慕裳以1分之差不敵對手，居亞軍，仍創下個人生涯出戰世錦賽最佳戰績。

劉慕裳首度打入世錦賽決賽。（資料圖片／林靄怡攝）

作為應屆亞洲錦標賽金牌及亞運會銅牌得主的劉慕裳，在第一輪賽事分入第4組，以41.1分首名闖入次輪，到次輪再於第2組獲43.2分高分，跟第4組、上屆世錦賽銀牌的大野光同分，兩人再雙雙進入第3輪。

日本選手大野光目前世界排名第一。（WKF）

這兩位在世界位居一、二的頂尖選手，再分別在各自的小組獲首名，當中劉慕裳以「八步連」獲得43分，大野光則以「一百零八手」獲43.3分，成功晉身今日女子個人形金牌戰。劉慕裳過往曾兩度奪得世錦賽銅牌，今屆打入決賽坐銀望金，已締造她生涯最佳世錦賽成績，且看決賽能否再下一城，登上世界冠軍。