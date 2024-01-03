空手道｜劉慕裳登世界排名第一創香港歷史 發文：繼續相信自己
撰文：高詩琦
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踏入2024年第三天，香港體壇便傳來喜訊，空手道代表劉慕裳在女子個人形升上世界排名第一，成為香港第一位登「世一」的空手道運動員。
劉慕裳在世界空手道聯會公布的最新世界排名中，以7125分首度升上世界排名第一，力壓兩名日本名將——現排第二名的大野光和第三名的清水希容。她在社交媒體發文道：「很開心宣布我在2024年之始，登上了世界空手道聯會排名的第一位！很感謝我的團隊、朋友和家人的支持。今次的成功，提醒我要繼續努力求突破、也繼續信自己。」
劉慕裳在2023年有不少大突破，最矚目的是首度在亞洲錦標賽奪得女子個人形金牌，而在世界錦標賽雖然在決賽以1分之差不敵勁敵大野光，但獲得一面銀牌，創下生涯最佳成績。
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