商人涉酒店房圖姦女子　被告自認迷信生意人　知事主月事即趕她走

中年商人涉在酒店房企圖強姦機場新相識女子案，今（5日）在高等法院續審。被告出庭作供，指事主X向他透露沒有男朋友，獨自在港很傷心，她又主動要求要到被告房間充電，故認為X想與他發生更親密的關係。被告自言他是迷信的生意人，對月經非常反感，認為「碰到它（月經）會倒霉」，故在知道X月事來潮後便即趕她走。



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

被告韋德恩否認企圖強姦及非禮罪。(劉安琪攝)

指X想被告幫忙找客戶

被告自辯指，當日為感謝X在機場的幫助，提出送她到她於上環的酒店。在的士上，X透露她從事自然療法銷售工作，主要負責找內地客戶到香港門市消費，惟她不熟悉銷售工作，在內地亦無人脈。X在知道被告在北京設廠做生意，並認識一些人，便希望被告能幫她找客戶，並提出交換微信。的士到達目的地後，X意圖付車費被他阻止，X便提出要請被告食飯。

X稱沒有銷售成績會被解僱

及至兩人相約食飯當天，X透露她居於父母在北京的家中。她已經「食閒飯」逾一年，很不容易才找到如今的工作，如果數月內仍未能有銷售成績，就會被解僱。X又稱她沒有男朋友，一想到要一個人長時間留在香港就十分傷心，問被告為何會來香港。被告稱他是來香港「移民」，之後會在香港開公司、找房子和找學校，繼而再接妻子和孩子過來。其後，雙方指大家都是獨自在港的北京人，相約日後要互相照顧和幫忙。

對X要求上他房充電感納悶

被告形容兩人用餐時氣氛融洽，直到餐廳快打烊才結帳離開。X此時指她的手機僅餘27%電，提出能否上被告的房間充電。被告庭上稱，他當時對X的要求感到納悶，因他認為手機的電量足以支撐到她回到酒店。加上，X食飯提及她單身、獨自在香港不開心等，被告認為X想與他發生更親密的關係。

X提起居住問題稱不知怎麼辦

上到酒店房後，因為雙方都沒有Apple 充電線，被告致電前台要求送充電線上房。兩人繼續聊天，X自言看中一間房子，但房東說要月底才能騰出，故她不知道該怎麼辦。被告聞言指，她可以在此房間繼續居住，他會續租到月底。

被告稱對月經非常反感

X聽罷坐到被告身旁，被告開始親吻和撫摸X的身體。被告先後脫下雙方的衣服，親吻X的胸部和摸其陰部。後來，被告突發現床單上有血，才發現X來月經。被告因而十分生氣，要求X：「穿上衣服趕快走！」。被告庭上解釋指，他是一個迷信的生意人，對月經非常反感，認為「碰到它會倒霉」。

被指非禮認為X想敲詐

被告其後在大堂又再見到X，因而提出可以送她離開。X聞言稱：「就這樣？」被告則回覆：「你還要怎麼樣？」X聽罷停止跟隨被告離開，走向酒店門童方向，並稱：「你非禮我，我要告你。」被告當時覺得X是想敲詐他，強調酒店房間發生的事屬於你情我願，對於X說要報警感十分生氣。

案件編號：HCCC238/2023