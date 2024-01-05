麻疹｜已打疫苗3歲童確診　12月底坐跨境巴到珠海　當局追蹤乘客

衞生防護中心今日（5日）公布，正調查一宗本地麻疹個案。個案涉及一名過往健康良好的3歲男童，並曾接種麻疹疫苗，血液樣本對麻疹病毒呈陽性，經治療後情況穩定，已於本周二（2日）出院。



該男童在病毒傳染期、去年12月27日上午約10時35分，從太子上海街乘坐由「環島中港通」營運的跨境旅遊巴士，前往珠海市橫琴新區富祥灣，並於翌日下午約5時50分，再乘坐跨境旅遊巴士返港。衞生署指麻疹傳染性極高，中心已設立查詢熱線（2125 2374），呼籲相關乘客致電熱線。



男童曾於病毒傳染期前往珠海市橫琴。（中新社）

男童潛伏期內無外遊 3名家人暫無病徵

衞生防護中心表示，3歲男童自去年12月22日開始發燒，同日向私家醫生求診，情況好轉；但他其後出現咳嗽、流鼻水及出疹，並於12月28日到廣華醫院急症室求醫，同日入院，經治療後情況穩定，已經出院。

中心指男童的血液樣本經檢測後，對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。男童曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊，故列為本地個案。他的3名家居接觸者，現時沒有病徵。

12.27早上10時半太子上車 12.28下午近6時回港

根據病人家人提供的資料，男童在病毒傳染期曾到訪內地，於12月27日上午約10時35分從太子上海街乘坐由「環島中港通」營運的跨境旅遊巴士，前往珠海市橫琴新區富祥灣，並於12月28日下午約5時50分，再乘坐跨境旅遊巴士返港。

男童曾乘坐「環島中港通」前往珠海。（資料圖片／林若勤攝）

交通工具傳播風險高 設乘客熱線供查詢

衞生防護中心表示，正進行接觸者追蹤的工作，又指麻疹傳染性極高，在較擠迫的環境，例如交通工具上，有較高的傳播風險。但中心未能知悉上述旅遊巴乘客的聯絡資料，故已設立查詢熱線（2125 2374），呼籲相關乘客致電熱線。

衞生防護中心會提供適切評估和建議，熱線於周六及周日（6日及7日），上午9時正至下午1時運作，並會由下周一（8日）起，逢周一至五不包括公眾假期，由上午9時正至下午5時30分運作。

接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。（資料圖片）

接種疫苗最有效預防麻疹 出疹前後4日內可傳播病毒

衞生署發言人說，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。而非本港出生者應特別留意，因童年時或未完成接種麻疹疫苗。若有疑問，應在出發前至少兩周，就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

衞生署發言人指，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前後的4日內已可傳播病毒。

衞生署發言人提醒，麻疹的潛伏期為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。若出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，以及避免與抵抗力弱的人士，如孕婦及幼童等接觸。

衞生署提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。（資料圖片）

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

維持良好的個人及環境衞生；



保持室內空氣流通；



保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；



雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；



打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；



徹底清潔用過的玩具和家具；及



病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。

