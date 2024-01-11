Costco山姆大比拼｜深圳門市面積、交通配套樣樣輸　一點完勝山姆

【Costco／開市客／山姆超市／山姆會員店／北上深圳】美資Costco（開市客）中國華南首間門市，將於本周五（12日）殺入山姆超市的大本營深圳，引來不少熱愛北上的港人熱烈關注。其實兩間超市同樣在上世紀於美國發跡，但無論在成立時間、倉儲及會員制營運模式都相當接近，至今亦在全球開設近千間門市，會員多達數以千萬計。究竟Costco及山姆超市，具體上有何不同呢？哪一間更方便港人瘋狂「掃貨」？



《香港01》下文將從兩間超市的歷史，以及其深圳門市的面積、營業時間、交通配套、會員福利共四大方面，為讀者逐一分析。



▼Costco深圳店環境一覽▼



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Costco全球1.2億會員遠勝山姆超市

山姆會員商店（通稱山姆超市）最早於1983年4月，在美國俄克拉荷馬州中西市開業，在全球開設800多間門市，有達5,000多萬名會員。據內地官網指，山姆在90年代已進軍國際市場，並於1996年8月12日落戶深圳福田區，發展至今已在北上廣深等城市，有逾40間門市。

至於Costco早於1976年在美國加州聖地牙哥成立，為倉儲式會員制超市的鼻祖，歷史相比山姆更悠久。Costco目前在全球14個地區開設逾870間門市，累積高達1.2億名會員，雖然門市數量與山姆超市相若，但會員數量卻高出逾一倍。

山姆較Costco早23年進駐中國 首店位於深圳福田

雖然Costco於全球各項數據較山姆超市優勝，但在中國業務方面，Costco直至2019年才在上海閔行區落戶，相比已成為「老字號」的山姆超市，進軍中國時間遲了23年。然而，Costco近年急起直追，在新冠疫情期間，先後在長三角一帶地區，包括蘇州、上海浦東新區、寧波及杭州擴展，短短數年一口氣開設5間門市。

直至本周五（12日），Costco華南首間門市終在深圳龍華區開幕，面積達1.5萬平方米，地面樓層為店面，樓上3層全為室內停車場，連同室外停車場共有1,000個泊車位，並設有電動車充電站。從此，港人終於毋須到鄰近的台灣等地門市掃貨。

雖然Costco龍華店的面積對比香港的超市，已是相當驚人。不過，山姆前海旗艦店僅商業面積便達3萬平方米，即是Costco龍華店的兩倍，建築面積更達6.2萬平方米，可見Costco要挑戰山姆超市在深圳的「大本營」地位並不容易。

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山姆福田及前海旗艦店接近關口 交通便利

位置方面，山姆超市僅在深圳已開設4間分店，包括福田店、龍崗店、龍華店及前海旗艦店。其中福田店及前海店接近關口，若港人在福田口岸過關後，以「滴滴出行」召車往福田店，只需約人民幣22元（約24.6元），估計車程約26分鐘；若經深圳灣口岸前往前海旗艦店，則為人民幣24元（約26.8元），估計車程約17分鐘。

除了選擇召車服務外，去年底有直通巴士公司開通5條陸路跨境巴士路線，途經深圳灣口岸，再直達前海山姆旗艦店。該批路線更提供多個上車站點，包括銅鑼灣時代廣場、灣仔、上環信德中心、沙田、大圍及荃灣千色匯等，非常方便。

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Costco位處龍華區 出關要搭10個地鐵站再行21分鐘

至於Costco位處的龍華區則遠離港深各個口岸，若經福田口岸入境，立即乘坐深圳地鐵4號線，亦要坐10個站至「紅山站」，下車後並再步行21分鐘才可抵達，或是選擇轉乘巴士M381至「北站消防」。不過，港人亦可在西九龍站乘搭高鐵往深圳北站，再於「滴滴出行」召車前往。App顯示車費約人民幣14元（約15.6港元），估計車程約13分鐘。

換言之，除非港人直接乘搭高鐵往深圳北站，或過關後直接召車／乘坐的士前往Costco，（「滴滴出行」人民幣41元，約45.8港元），或是選擇報團到達，甚至以「港車北上」的形式到達，否則相比山姆超市非常不便。

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山姆營業時間最長達14.5小時 最早7時半可到福田店掃貨

營業時間方面，山姆超市的龍崗店、龍華店及前海店，全是早上9時正至晚上10時正；福田店的開門時間更早，為早上7時半至晚上10時正，長達14.5小時。Costco相對下較為遜色，每日營業時間為早上9時至晚上9時，共12小時。

至於產品及價格方面，山姆的自家品牌為Member's Mark（即俗稱ＭＭ），而Costco的自家品牌名叫Kirkland Signature，中文商標名為科克蘭，兩者同樣以價廉物美聞名，涵蓋食品及家品等日常用品。惟Costco仍在準備開幕，所有貨品還未貼上價錢牌，暫未清楚其深圳門市的實際價格。

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Costco一年內可全數退會費 實體卡可兼遊台灣、日本分店

由於兩間超市均採取會員制度，若不計及企業會籍，以普通會籍作比較，Costco的年費為人民幣399元（約439港元）；山姆超市則收人民幣260元（約286港元）。兩間超市的會籍，均包含主卡及親友卡各一張，可在全球門市通用。

雖說山姆超市的普通會員，相比Costco便宜人民幣39元（約42港元）。但不同的是，Costco會員只要在有效期內，親身到辦理會籍的超市申請取消，便可隨時退出會籍，並獲全額退還會員費。

會員卡的使用範圍方面，內地山姆超市數量遠高於Costco，遍佈北上廣深等一線城市，亦在福州、大連、武漢、珠海等地開設門市，惟亞洲區的發展卻不如Costco。例如港人最愛的鄰近熱門旅遊地區台灣及日本，亦有多間Costco門市，其中台灣Costco以往便有不少港人專程前往「掃貨」。

反觀山姆超市，官網顯示除了美國及中國門市外，還有巴西、墨西哥及位於加勒比海的美屬波多黎各，距離香港較遠，並不是港人常到的國家或地區。因此若經常到台灣及日本購物，又喜愛逛大型倉儲超市，加入Costco會籍或更為吸引及划算。但謹記入會時，需要選擇實體卡，電子會員卡於海外部份門市不受理。

Costco有保養輪胎服務 適合「港車北上」車主

此外，Costco亦是北美著名的汽車經銷商及輪胎零售商，店旁便設有輪胎中心。只要加入會籍並購買輪胎，便可享用免費保養服務，包括安裝、平衡、補胎、填充氮氣及充氣嘴換新。對於「港車北上」的車主而言，北上可謂更多一個充分的理由。