山姆掀內地超市團大戰　東瀛遊再推Costco深圳兩日團　$539送會籍

深圳「山姆超市」為去年港人北上購物的熱點之一，同屬美國大型倉儲式超市Costco，將於下周五（12日）在深圳龍華區，開設首間中國華南店，引起不少港人關注。近日香港旅行社亦掀起「超市購物團」大戰，繼有本港旅行社覷準商機，在Costco未開業前，便率先推出Costco旅行團後，東瀛遊亦加入戰線。



東瀛遊的Costco兩日團索價539元起，送全球通用的一年會籍，行程包括欣賞花海及品嚐海鮮餐，晚上入住東莞的酒店，另外更提供早鳥優惠，若在下周四（11日）前搶先報名可減50元團費。東瀛遊執行董事禤國全表示，「唔係用賺錢做原則」，希望讓更多港人得知東瀛遊同時亦推出內地團。



▼Costco深圳店環境一覽▼



+ 27

旅行社再掀「超市購物團」大戰

自深圳「山姆超市」熱潮興起後，陸續有專攻內地團的旅行社，主打到「山姆超市」朝聖而開辦旅行團。就連大型旅行社東瀛遊，早前亦加入戰場「分一杯羹」，短短數日已吸引超過3,000人報名，並已有逾50團成行出發，接近全額爆滿。其後東瀛遊「乘勢追擊」再加推惠州兩天團，讓團友親身到惠州山姆超市分店感受。

中國華南首間Costco旗艦店將於下周五，在深圳龍華區開幕，引起不少港人關注，相信北上掃貨團的熱潮，將再推向新高峰。繼領華旅遊社率先推出「Costco旅行團」後，東瀛遊今日亦公布推出Costco兩日一夜旅行團。

在東瀛遊未正式公布前，1月20日、24日及28日已成團。（網頁截圖）

推早鳥優惠減$50 行程包括遊東莞新花海地標

東瀛遊Costco旅行團索價539元起，並包全球通用的會籍一年；現行Costco會員立減150元，即最低只需389元（不包括服務費等）。東瀛遊並推出早鳥優惠，若在下周四（11日）前搶先報名可減50元團費。

行程方面，團友將安排在羅湖口岸集合及解散，首日將到東莞的濱海灣新地標花海里打卡，欣賞金紅羽狼尾草、紫花勒杜鵑等花海，翌日將在Costco瘋狂掃貨，期間入住東莞的匯源美爵酒店，或厚街海悅花園酒店，可自由享用設施。

膳食方面，首日分別為大展鴻圖風生水起撈雞宴、酒店海鮮自助晚餐，翌日在酒店享用自助早餐後，或因全日已安排在Costco掃貨，午餐則由團友自理。

東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片／張浩維攝）

一月份每日推一團 有三日已成團

東瀛遊官網顯示，目前已可預訂一月份出發的旅行團，平日及周末的收費，分別為539及629元。從1月11日至31日，每日均有一團出發。最驚人的是，在東瀛遊未正式在社交平台宣傳前，其中20日、24日及28日已成團，在平日出發的首團亦快將成團。

東瀛遊禤國全︰唔係用賺錢做原則

早前記者便向東瀛遊執行董事禤國全問到，Costco深圳首店將於一月份開張。當時他表示，將視乎情況考慮開團，「當然客人有呢個要求，有必要嘅話，都會開心開呢啲團。」他今日再補充說，團友可能想分別嘗試Costco及山姆的產品有何不同，推出Costco旅行團便可提供多一個選擇。

問到團費低至數百元是否「蝕住做」。禤國全表示「唔係用賺錢做原則」，希望Costco及山姆旅行團能達至推廣用途，讓更多港人得知東瀛遊同時亦推出內地團。

▼Costco其他銷售貨品▼

