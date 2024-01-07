山姆團｜中旅社推東莞深圳掃貨一天遊$99　包2人一張一年會籍卡

港人北上山姆超市熱潮不減，陸續有旅行社乘勢推出山姆超市旅行團，最近中旅社亦加入戰團，舉辦「東莞+深圳掃貨一天遊」，團費99元起。行程除了到山姆會員商店打卡購物，包2人一張一年會籍會員卡（260元人民幣，折算港幣290元，還包括遊覽香市牙香古街。



▼港人到「山姆超市」爆買現場▼



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周末平日均有舉辦 3團已成團

最近中旅社舉辦「東莞+深圳掃貨一天遊」，迎合港人北上山姆超市購物熱潮。根據中旅社網站顯示，本月共設8團，其中五團於周末舉辦，餘下3團則於平日舉辦，目前已有3團成團。

遊覽香市牙香古街 午餐有豆皮雞、琵琶鴨宴

中旅社的山姆掃貨團以即日來回為招徠，行程除了到山姆會員商店打卡購物，包2人一張一年會籍會員卡，還包括遊覽香市牙香古街。據網站介紹，牙香街全長500多米，曾成就「廣東四大名市」之寮步香市的美名，以嶺南明清建築風格為主。遊覽牙香街後，團友可享用午餐水鄉豆皮雞及莞城琵琶鴨宴，然後參觀廣藥集團大健康旅遊宣傳基地，最後一站重頭戲則是到山姆會員商店購物。

4種團由港幣$99起 二人參加團費低過山姆會籍年費

費費方面，一日團包覽香市牙香古街，每人99元起，另有包遊華僑城歡樂港灣純玩1天團，199元起；華僑城歡樂港灣加觀賞紫花風鈴純玩2天團則299元起；另遊覽下壩坊、虎門海戰博物館的東莞深圳掃貨美食2天團，由439元起。

所有團都重點寫明「重本包山姆商店2人一張一年會籍會員卡」。以現時入會費一年260元人民幣，折算港幣290元，即二人參加99港元的一日團，都表面上有賺。

團友每人需日付$70服務費

不過網站顯示，除了團費外，團費亦不包括付予隨團領隊、當地導遊、司機的有關服務費，服務費每人每天70元。