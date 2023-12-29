山姆旅行團｜東瀛遊入戰場　兩日一夜收$429　一出已約400人報名

內地與香港年初恢復開關後，港人北上消費成新常態，到深圳「山姆超市」購物更成新熱潮，東瀛遊亦加入山姆旅行團戰場。東瀛遊指，周三（27日）推出「山姆旅行團」，兩日團索價429元起，短短兩日已有約400人報名，明年1月共有7日已成團。



東瀛遊執行董事禤國全表示，反應非常熱烈，若情況持續可能再加團。他又指，有見今年北上的顧客增加，為方便他們購物才推出相關行程。「可能我哋做個團個價錢計落去，仲經濟過佢自己北上。」



▼港人到「山姆超市」爆買現場▼



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兩日團行程包括深圳及東莞遊 連一年「山姆超市」會籍

自「山姆超市」熱潮興起後，陸續有專攻內地團的旅行社，主打「山姆超市」開辦旅行團，除了包膳食及旅遊巴直達外，並送上超市一年會籍。近日有大型旅行社亦加入戰場分一杯羹，東瀛遊周四（28日）便在社交平台公布推出兩日或三日的「山姆旅行團」。

介紹指，山姆超市兩日團行程包括深圳及東莞，團費只索價429元起，並安排專車在第二日超市「血拼」後直達深圳灣或羅湖口岸，更「重本」包價值逾200元人民幣的一年山姆超市會籍，免卻繁瑣的辦理過程。

推出短短兩日時間，一月份已有7日成團。（網頁截圖）

短短兩日有7日已成團 農曆新年索價$699全部快成團

其他景點方面，包括松山湖八景之首「松湖煙雨」、西溪古村等。團友將安排入住位於東莞的蜂寶泰然大飯店，每團贈送任唱至晚上10時的卡啦OK房，並附有兩張麻雀枱。膳食則有海陸空自助餐、百味千尋海鮮自助餐、佛跳牆及正宗燒雞宴等。

據了解，該山姆旅行團於周三（27日）正式上架。東瀛遊網頁便顯示大受歡迎，僅推出短短兩日時間，一月份已有7日成團，其他日子包括二月農曆新年，即使索價699元亦快將成團。

東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片／張浩維攝）

禤國全︰跟團仲經濟過自己北上

東瀛遊執行董事禤國全表示，由於開關後選擇到內地旅行的人數明顯增加，有見顧客自行北上山姆超市，於是設計新行程，以更經濟實惠的價格方便他們購物。「可能我哋做個團個價錢計落去，（跟團）仲經濟過佢自己北上。」

禤國全透露，目前反應非常熱烈，由推出至今已接獲百多個查詢，暫有約400名團友報名，若情況持續可能再加團。問到Costco深圳店將於明年一月開張，他表示視乎情況考慮開團，「當然客人有呢個要求，有必要嘅話，都會開心開呢啲團。」