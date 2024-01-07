山姆團．直擊｜東瀛遊首團巧遇其他團鬥送會籍　團友花700元購物

北上熱潮持續，大型倉儲式超市「山姆超市」仍然是港人掃貨熱點，不少旅行社推出短途行程加送會超市會籍，吸引客人參加。東瀛遊首發團的兩日行程，今日（7日）抵達深圳山姆，有團友表明，就是因為看中行程包送會籍才參加，但亦有其他團的客人認為，跟團只為貪鮮，嫌會費略貴，加上大包裝不適合自己，不打算再訪。



旅行團包4小時山姆行程 包送會籍

大型倉儲式超市山姆超市成港人掃貨熱點，不少旅行社推出短途行程加送會超市會員，吸引客人參加。今日記者直擊「山姆超市」人頭湧湧，當中不乏港人，多個旅行團在店前下車，之後到門口排隊辦理會員證。期後，團友就可以在山姆超市行約4小時再到門口位置集合。

除了跟團旅客外，山姆超市門外亦有直通巴士來往香港及深圳，不少港人購物後拉著行李箱滿載而歸返港。

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夫婦跟兩日團：無諗過700幾蚊買咁多嘢

譚先生表示，今次以500多元參加東瀛遊兩日行程，就是因為看中有旅行社幫忙申請會員才參加，昨日（6日）先到東莞遊玩及住一晚，今日再到山姆購物。他認為，團費並非特別便宜，不過代辦會員十分方便。

他今次想先看看超市有甚麼買，因此只帶了細行李箱，並沒有買很多東西。他指，「無諗過700幾（蚊）可以買到咁多嘢。」他說下次未必會買這麼多，反而會每兩星期到山姆「掃貨」。

同行的譚太直言，「好正啊，好多嘢買啊，好抵啊啲嘢。」她表示，價錢不算特別便宜，不過部分特價貨品「抵買」。他們表示，如果即將開業的Costco，如山姆超市一樣，貨品適合港人，都會考慮參與相同性質的旅行團。

譚先生（左）表示，今次以500多元參加兩日行程，就是因為看中旅行社會幫忙申請會員才參加。（鄧宇詩攝）

一人家庭認為包裝太大不適用

參加另一個旅行團的潘女士認為，超市年費略貴，「要買幾多先平到260蚊。」她是一個人住，難以食完大包裝食物，「鍾意買少少地，即買即食清」，未打算再來。

她又提到，以前香港亦有同類型大型超市，但均已結業，即港人到山姆購物是因為「新鮮感」，其實並不需要大包裝食物。