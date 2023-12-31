2024年｜兩電加基本電費　麥當勞1.2加價　一文看清新一年新加風

轉眼間走過2023年，明日（1月1日）將迎來2024年，雖然經濟復蘇不似預期，但踏入2024年，食、住、行樣樣加，明年4月1日將實施垃圾徵費，需要透過指定垃圾袋及標籤拋棄垃圾，最平每公斤收費$0.11起。另外，兩電明年淨電費有所減少，但基本電費有所上升。《香港01》整合加價資訊，一文看清新一年加價動向。



1、兩電基本電費



加價日期：1月起

政府早前公布，明年1月起，港燈基本電費上升4.4%，而中電基本電費上升3.1%，不過由於燃料調整費下調，故前者淨電費按年減16%，而後者淨電費則按年減7.4%。市民所需支付的電費，比去年1月時減少。

2、麥當勞



加價日期：1月2日起

香港麥當勞公布，面對全球消費物價以及國際糧食價格持續高企，本港餐飲業人力資源成本上升，整體經營成本不斷上漲。經審慎考慮後，明年1月2日起，上調全線產品價格1元，平均加幅約2.6%，僅原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞分享桶（6件）除外。

在調整價格後，香港麥當勞將繼續提供「超值選系列」予顧客，其中魚柳包由現售的13元，加至14元；麥香雞及豬柳漢堡，則由現售的14元，加至15元。

至於「醒晨超值選」的炒雙蛋飽餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳飽餐，將由現售的21元，加至22元。「麥麥食超值套餐」的豬柳蛋漢堡餐及6件麥樂雞餐，則由現售的28元，加至29元。

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3、垃圾徵費



實施日期：4月1日

港府於明年4月1日實行垃圾徵費，市民需要透過指定垃圾袋及標籤拋棄垃圾，最平每公斤收費$0.11起，指定垃圾袋有9種大小容量，最大容量每個收費$11。違例者最高罰款50,000元。

4、房委會停車場租金



加價日期：1月1日

• 私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位的月租收費分別上調120元及140元；大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別上調160元及180元；電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調30元及40元。屆時新月租的收費由480元至4350元不等。

•時租收費方面，私家車、輕型貨車及電單車泊車位同日起上調1元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5元及10元。

5、DSE文憑試考試費



加價日期：2024年文憑試

考試費上調3%，每個語文科加21元至718元；其他科目加14元至480元，以一名報考六科，即兩個語文及四個其他科目的學校考生計算，考試費為港幣 3,356 元，而自修生報名費加16元至550元。政府今年 2 月底已公布將為參加 2024 年文憑試的學校考生代繳考試費，惟自修生則要自行負擔相關加幅。

文憑試考試費明年上調3%。

6、小巴



加價日期：2023年12月31日

• 新界專線小巴第140M號線，全程收費由13.8元上升至14.6元，分段收費由5.4元上升至5.7元

• 新界專線小巴路線308M及308A號線，現時車費由9.0元上升至9.6元

• 新界專線小巴第409、409K及409S號線，全程收費由7.1元上升至7.6元，分段收費由4.3元上升至4.6元