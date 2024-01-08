國泰取消航班｜林世雄向國泰高層表關注　促盡快向受影響乘客善後

國泰航空自上月中起取消多個航班，影響旅客行程，運輸及物流局局長林世雄透過社交平台表示，已向國泰高層表達高度關注。他促請國泰航空盡快向受影響乘客交代航班整合後的安排，提供適當的支援和協助，做好善後措施。

他已要求，國泰航空認真檢視航班編配及人手安排，與員工保持良好溝通，確保為旅客提供穩定可靠的服務。



▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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促國泰安排旅客轉搭其他航班

林世雄在Facebook發文表示，對於國泰航近日取消航班事宜，「已向其高層表達高度關注」。就國泰航空會取消部分一月及二月的航班，以確保餘下大部分航班有足夠人手營運一事，他已促請國泰航空盡快向受影響乘客交代航班整合後的相關安排，提供適當的支援和協助，做好善後措施，例如安排受影響的旅客轉往該公司的其他航班，或其他航空公司的航班等，將對旅客的影響減至最低。

林世雄表示，已要求國泰航空認真檢視航班編配及人手安排，與員工保持良好溝通，確保為旅客提供穩定可靠的服務。同時，航空公司要做好預案、靈活調配資源應對可能出現的突發情況。

林世雄要求資方與員工保持溝通

運輸及物流局會繼續密切留意情況，並與航空公司保持溝通。林世雄亦已指示民航處繼續監察國泰航空的相關安排，並就事件繼續仔細跟進。

該局表示，香港航空業正邁向全面復常，本地航空公司需要增加運力以回應需求的同時，亦有責任處理好航班編配及人手安排。香港作為國際航空樞紐，為旅客提供優質穩定的服務至為重要。