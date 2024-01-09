一文回顧段崇智任期　反修例風波成轉捩點　梁營建制連環狙擊

香港中文大學今日（9日）發公告，校長段崇智請辭，將於明年1月卸任。在公告中，段崇智提到，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。



回顧上任至今，段崇智在2019年社會運動期間，有女學生報稱遭警方性暴力，段校長在群眾包圍下稱作出「譴責」。在中大衝突期間，段崇智到場緩和，中催淚彈後撤退。從此針對段崇智的狙擊更加激烈。《香港01》整合資料，列出這些年來段崇智經歷的多件大事。



2018年1月1日

●段崇智正式上任為中大第八任校長

2018年4月17日

●段崇智出席第八任校長就職典禮，致辭時提到校方不會同意港獨，在互相尊重的情況下，學生可以討論港獨，但不得鼓吹和「propaganda（宣傳）」。

2018年9月3日

●中文大學校長段崇智在開學禮儀式結束後，被記者問及會如何處理學生在開學禮談及港獨問題，當時段指大學不支持港獨。事後遭全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台戶撰文狠批「不支持」的說法，惟未有表明批評對象是否段崇智。

梁振英曾在facebook帳戶發帖，以日本侵略中國為比喻，「我們會說『不支持』日本侵略嗎？」，質疑「為什麼『反對』一詞這麼難於啟齒？」，更稱「不肯反對港獨、譴責港獨的人，怎樣面對抗日先烈？」（梁振英facebook）

2019年8月1日

●反修例運動期間，繼港大及嶺大校長與學生會面後，段崇智與學生會面對談，期間學生不斷追問有關對成立獨立調查委員會意見，會面至下午約5時許，部份學生不滿段崇智的解答，紛紛離場抗議。

2019年10月3日

●反修例運動持續至今近4個月，中大學生會在校內發起名為「聲援義士、毋忘銘志」的罷課集會及遊行，部份中大學生隨後到行政樓要求與校長段崇智對話。至下午約5點，段答允學生要求，到烽火台對話。

2019年10月10日

●段崇智在大學邵逸夫堂與學生會面，副校長吳樹培、吳基培及新聞與傳播學院院長李立峯均有出席。有學生提到被捕後被警方涉嫌暴力對待及遭受性暴力的經歷，隨後更脫下口罩，請求段崇智發聲明譴責警方。

段崇智初時未有答應，只表示「譴責所有暴力」，及後在學生包圍追問下，終稱「警方性暴力，會譴責」。段崇智當晚也與個別學生閉門對話，又作出多點承諾，包括認真對待警方及任何暴力問題。現場學生不時點頭，報以笑聲，並拍掌歡呼，更親切稱呼其為「段爸」。

中大校長段崇智在閉門對話後，再與場外學生交代，現場氣氛轉好，同學拍手歡呼，及後更歡送校長離開。（林頌華攝）

2019年10月18日

●段崇智發公開信回應學生，表示對若經查證後部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權須予以譴責；又指會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進。

同日警方在記者會上稱，有留意相關內容，回應指任何人在拘捕行動中有不滿或受屈，應挺身而出提供資料，然而，在段的信或聲明中，連一些最基本的資料都見不到。段崇智的舉動雖獲得不少學生及校友支持，但同時遭《人民日報》、前特首梁振英等點名抨擊。

2019年11月12日

●中大學生與防暴警察在二號橋衝突，段崇智曾欲與警交涉，警員發射催淚彈，段由多人護送掩鼻離開。

2019年11月21日

●段崇智在二號橋衝突數日後入院，原因不明，在沙田威爾斯親王醫院一個內科病房留醫，並至少已留院六日。中大發言人當時指，校長段崇智身體抱恙，目前正在休養及康復中。

2019年11月12日，中大爆發衝突，段崇智親赴「二號橋」嘗試調停，但其身處位置仍被擲催淚彈。（資料圖片）

2022年4月17日

●中大校董會通過續聘段崇智任中大校長，任期三年，由2024年起生效。

2022年10月17日

●中大推出新校徽設計，引來網民熱議。段崇智其後發聲明試為事件「降溫」，澄清今次新設計並無捨棄或更改大學校訓，表示會繼續用心聆聽意見，先讓大家熟悉新設計元素的應用，不會急切作出改動。

中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

2023年7月21日

●三名身兼中大校董的立法會議員包括張宇人等提出私人草案，建議修改中大校董會組成方式及提高聘任校長門檻等，立法會相關法案委員會首次召開會議審議條文。

2023年7月27日

●逾1,300名中大校友聯署，並在多份報章刊登區署聲明，指張宇人等人發出的私人草案未經中大校董會審視和通過，對此深表遺憾，並促請立法會議員以校董會認為仍然合適的2016年重組校董會方案為基礎作修訂。

立法會三讀通過中大校董會改組的草案，三名中大校董劉國勳、張宇人和鄧家彪見記者。（林靄怡攝）

2023年8月11日

●廉政公署證實正就香港中文大學轄下一所2018年成立的醫學中心進行調查，懷疑有人在處理該中心的撥款及運作過程中涉嫌貪污、公職人員行為失當及挪用公款，到中大調查及蒐證，暫時未有人被捕。據悉，涉事醫學中心負責人是中大校長段崇智太太羅聞亞。

2023年10月13日及11月1日

●《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》委員會報告獲立法會內務委員會通過，11月1日恢復二讀辯論，同日立法會三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》

2023年11月9日

●段崇智因病缺席畢業禮

2023年12月13日

●中文大學校董會宣布解僱副校長（行政）兼秘書長吳樹培

2023年12月21日

●段崇智在中大網站「校長的話」專欄感謝吳樹培服務中大16年

2024年1月9日

●段崇智請辭並將於明年1月卸任，在中大發布的公告中，段崇智指，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。