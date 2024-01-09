段崇智辭職｜中大兩任校長同捲政治風波　沈祖堯提早半年卸任

段崇智辭職｜香港中文大學校長段崇智，昨日（8日）向校董會請辭，並宣布提早兩年在明年1月卸任。段崇智與前一任校長沈祖堯「殊途同歸」，任內分別捲入2014年雨傘運動及2019年反修例事件，二人均曾親臨佔領或示威現場，在校民望同樣兩極，由被親切稱呼「祖堯BB」或「段爸」，但其後亦被批評喚作「政治傀儡」或「段狗」。沈祖堯最終提早半年在2017年12月31日卸任，2018年1月1日交棒予段崇智。



中大過去兩任校長命運相似，二人在任期間均捲入政治事件，校內風評高開低走，最終同樣提早離任，其中沈祖堯決定提早半年在2017年年底卸任，段崇智則向校董會請辭，提早兩年於明年1月卸任。

前任校長沈祖堯因2003年沙士一役，被《時代》雜誌評作其中一位亞洲英雄，他於2010年7月上任中大第7任校長，在校的親民作風，被學生親切稱呼作「祖堯BB」。

2014年香港爆發雨傘運動，沈祖堯與時任香港大學校長馬斐森於「武力清場」消息傳出時，親赴佔領區探望學生，並聆聽在場學生心聲。

中大爆發警民衝突時，前校長沈祖堯一度現身校園嘗試調解。(資料圖片)

至2017年9月，沈祖堯任期不足一年時，捲入校內民主牆港獨風波，並聯同與各大校長簽署反港獨聲明。本來多年被學生選為「最受歡迎校長」的沈，民望即時「插水」，被學生會狠批淪「政治傀儡」。

沈祖堯任校長一職達8年

沈祖堯原定任期至2018年6月，但最終他決定提早半年，於2017年12月31日卸任，任期達8年；段崇智隨即在2018年1月1日就任第8任校長一職。

沈祖堯離任後仍關心香港醫療、中大事務，中大爆發反修例示威時，沈祖堯曾戴上眼罩及「豬嘴」，抵達二號橋附近，試圖緩和局勢，並親至到健身室協助治理傷者。他於2021年4月就任新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長及高級副校長。

沈的接任者段崇智，同樣在任期內捲入2019年反修例示威，在中大一役中，曾親臨「戰場」二橋，在警方及示威者之間斡旋。警方其後向二橋施放多枚催淚彈，段崇智在無裝備下吸入催淚煙，最終在學生及教職員保護下掩面離開。

中大校長段崇智在反修例期間曾與學生對話。（資料圖片）

段崇智曾於反修例示威時，與學生對話，惟初時未獲學生認同，更一度包圍校長，段在與學生進行兩小時閉門對話後，成功扭轉局勢，學生最終更鼓掌歡送段崇智，更親切稱呼其為「段爸」。

不過，段崇智在校風評兩極，時常在「段爸」及「段狗」的稱謂中來回折返，其中曾就兩次與反修例風波相關事件報警，令學校與學生關係再度惡化，包括2020年11月19日中大畢業生校內遊行、去年1月推倒保安崗位欄杆，以及向男保安潑不明粉末事件。

段崇智曾遭梁振英狙擊

反修例事件後，中大校政改革被提上議程，立法會去年11月1日三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，落實中大校董會改組，段崇智再次被推上風口浪尖，包括遭前特首梁振英狙擊，罷免聲音四起。改組後的校董會去年12月13日宣布即時解僱中大副校長（行政）及秘書長吳樹培，段最終於昨日向校董會請辭，決定提早兩年、在明年1月卸任校長一職，任期只有6年。